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Cao nedir, asit mi baz mı ve bileşin adı nedir? kalsiyum oksit ph değeri ve kullanım alanları

#Cao
Cao nedir, asit mi baz mı ve bileşin adı nedir kalsiyum oksit ph değeri ve kullanım alanları

Kimyasal açıdan birçok farklı yapı formülü üzerinden gösterilmektedir. Özellikle kimyasal bir bileşen olarak öne çıkan CAO merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Peki CAO nedir, asit mi baz mı ve bileşiğin adı nedir? Kalsiyum oksit ph değeri ve kullanım alanları hakkında merak edilenleri detayları ile derledik.

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Uzun ismi üzerinden de ele alınan CAO, aynı zamanda bir bileşen olarak ön plana çıkmaktadır. Diğer birçok farklı kimyasal üründe olduğu gibi bileşik de amaca uygun şekilde değişik alanlarda değerlendirilmektedir.

CAO Nedir?

CAO kalsiyum oksit ya da diğer ismi ile Sönmemiş kireç olarak ifade edilmektedir. Oldukça geniş bir kullanım alanı bulunması ile beraber, aynı zamanda bir bileşik çeşidi şeklinde anlatmak mümkün. Beyaz renge sahip, aşındırıcı ve aynı zamanda alkali özelliği gösteren yapısı olduğunu dile getirmek mümkün.

CAO Asit mi Baz mı?

Katı bir yapıya sahip olması ile beraber CAO aynı zamanda bir bileşik olarak öne çıkar. Bu doğrultuda merak edilen konular içerisinde kimyasal yapının asit mi yoksa baz özelliği mi gösterdiği geliyor. Bu kimyasal bileşen ele alındığı vakit basit bir yapıya sahip olduğunu eklemek mümkün. Gösterdiği bazik özellik ile beraber amaca uygun olarak oldukça geniş bir kullanım alanına da sahiptir.

CAO Bileşiğin Adı Nedir?

CAO olarak bilinen bu bileşiğin adı uzun şekilde kalsiyum oksit olarak öne çıkıyor. Özellikle element mi yoksa birleşik mi sorusuna karşıda bu ürünün birleşik olduğunu ifade etmek mümkün. Alkalik ve beyaz renkli bir yapıya sahip olan kalsiyum oksit, aynı zamanda katı bir yapı üzerinden ele alınır.

Kalsiyum Oksit Ph Değeri

Kirecin doymuş çözelti olarak da öne çıkan kalsiyum oksit, PH değeri olarak 12,3 şeklinde öne çıkıyor. Özellikle asitler ile beraber kuvvetli bir şekilde reaksiyona girmek suretiyle, asit çıkarma özelliğine sahip olduğunu eklemek gerekir.

Kalsiyum Oksit Kullanım Alanları

Özellikle tuğla ve taşlar üzerinde önemli derecede yapışma özelliği gösterdiği için, kalsiyum oksit çimento üretimi noktasında kullanılmaktadır. Aynı zamanda mühendislik alanı üzerinden de birçok farklı amaç altında değerlendirilir. Kimyasal yem stokları içerisinde de kalsiyum oksit değerlendirilir.

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