Çankırı plaka kodu kaçtır? Çankırı ve ilçelerinin plaka harfleri

Çankırı ilinin plaka kodu 18’dir. 18 plaka kodlu araçların tamamı Çankırı şehrine bağlıdır.

Çankırı Plaka Kodu Kaçtır?

Çankırı ilk plaka kodları verilirken il olduğu için alfabetik sıralamada 18’inci sıralama yer aldığı için 18 numaralı plaka koduna sahip olmuştur. İç Anadolu bölgesinde yer alan Çankırı şehrine bağlı 52 bini geçmiştir. Çankırı ya bağlı araçları ülkenin birçok yerinde görme ihtimaliniz vardır. 18 sayısı aynı zamanda Çankırı şehrinin posta kodunu oluşturmaktadır. Harf kodlaması gibi posta kodunun da peşinden gelen sayılar şehirdeki mahalleleri temsil etmektedir. 18 plaka kodu otomobillerde kamyonlarda ve motor gibi araçlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde 18 plaka kodu Çankırı şehrini ifade etmektedir.

Çankırı ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Plakaların hangi şehre bağlı olduğunun anlaşılması için plaka kodları fazlasıyla önemlidir. Plaka kodlarından sonra gelen harf kodları ise aracın hangi ilçeye bağlı olduğunu göstermektedir. Araçların bulunması ya da bilgilerine ulaşılabilmesi için oldukça önemlidir. Çankırı ilinde ilçelere göre harf kodlamaları yapılmaktadır.

Çankırı merkez ilçesiyle birlikte 12 ilçeye sahip bir şehirdir. Çankırı merkez ilçelerine AC 001- AZ 999, DA 001- DF 999 ve T 0001- T 9999 aralığında harf kodları verilmektedir. Merkez ilçeleri için Çankırı V. D plaka vermektedir. Çankırı Kurşunlu ilçesi için KU 001 - KZ 999 aralığında harf kodları verilmektedir. Kurşunlu plakalarını Kurşunlu M. MD vermektedir. Çankırı Çerkeş ilçesi için LA 001- LZ 999 arasında harf kodları verilmektedir. Çerkeş plakalarını Çerkeş M. MD vermektedir.

Her ilçeye özel plaka harf kodu verilmemektedir. Bunun nedeni fazla ilçe olmasından dolayı karışıklıkları engellemek içindir. Plaka verilen yerler özel olduğu içinde her ilçeye bu kurumlardan açmak maliyet gerektirdiği için Çankırı da üç farklı yerden plaka almak mümkündür.