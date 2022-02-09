Çankırı hangi bölgede, haritada nerede? Çankırı ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Çankırı ili ile alakalı olarak detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler bu bilgilere ulaşmak için en çok internetten faydalanmaktadır. Bu durum Çankırı ile ilgili bilgilerin internet üzerinde düzenlenmesinin gerekliliğini doğurmaktadır. İl hakkında düzenlenen bilgilerin ise her birey tarafından kolay anlaşılabilir nitelikte olması ve kesinlikle doğru olması çok büyük bir öneme sahip durumdadır. Bu sayede insanların Çankırı hakkında öğrenmek istemiş oldukları bilgileri kolaylıkla öğrenebilmeleri sağlanabilir bir hale gelir.

Çankırı Hangi Bölgede?

Çankırı hangi bölgeden sorusunun yanıtı şu şekilde olmaktadır: Türkiye sınırları içerisindeki illerden bir tanesi de Çankırı olmaktadır. Bu ilimiz konum olarak Orta Anadolu’nun Kuzeyinde, Batı Karadeniz ve Kızılırmak ana havzaları arasında bulunmaktadır.

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Çankırı Haritada Nerede?

Çankırı haritada Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer almakta olan illeri arasında bulunmaktadır. Bu sebeple harita üzerinden Çankırı ilinin arayan bir kişi haritada ülkenin İç Anadolu Bölgesine bakmalıdır.

Çankırı İlçeleri

Çankırı ile ilgili olarak en fazla merak edilmekte olan ve internette araştırılmakta olan konulardan biri de bu ilin ilçeleri olmaktadır. Bundan dolayı söz konusu ilin ilçelerinin listesinin verilmesi oldukça büyük bir önem kazanmaktadır. Çankırı ili, Merkez ilçe dahil olmak üzere toplamda 12 ilçeye sahiptir. Çankırı ilinin ilçeleri ise şunlar olmaktadır;

- Merkez ilçe

- Şabanözü

- Bayramören

- Atkaracalar

- Kurşunlu

- Çerkeş

- Kızılırmak

- Orta

- Eldivan

- Ilgaz

- Yapraklı

- Korgun

Çankırı Haritası

Çankırı ilinin sahip olduğu matematiksel konumu ise 40 derece 30 dakika ve 41 derece kuzey enlemleriyle 32 derece 30 dakika ve 34 derece doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Çankırı haritasında bu ilin komşularının batıda Bolu, kuzeyde Kastamonu, kuzeybatıda Karabük, doğuda Çorum ve güneyde Ankara ile Kırıkkale olduğu görülür. İlin denizden yüksekliği ise 730 metre olup şehir, 7388 kilometrekarelik bir alana sahip durumdadır.

Çankırı Nüfusu ve İklimi

Çankırı ili ile alakalı olarak merak edilen ve büyük bir ilgiyle araştırılan konu başlıklarından biri de Çankırı nüfusu ve bu ilde hakim durumda olan iklim olmaktadır. 2021 yılı için ilin nüfusu, tahmini veriler doğrultusunda 194.780 kişi olmaktadır.

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Bu nüfus verisi, eski yıllar da göz önünde bulundurularak bu yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini olarak hesaplanmıştır. Çankırı ilinin 2021 yılı için resmi nüfus bilgileri ise 2022 yılının başında açıklanacaktır.

Çankırı ilinde genellikle İç Anadolu Bölgesine özgü olan bir iklim etkisi görülür. Merkez, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde kış ayları serin, yaz ayları ılık geçerken, Çerkeş ilçesinde kış ayları soğuk, yaz ayları ise serin geçer. Çankırı'nın en fazla yağış alma durumu olan ilçesi, Yapraklı olmaktadır. Yapraklı ilçesinde hemen hemen her mevsim yağış söz konusu olmaktadır.

İl merkezinden, güneye doğru gidildikçe görülmekte olan iklim ve bitki örtüsünde değişiklik ve zayıflama söz konusudur. Araştırmalar neticesinde, il topraklarının 2-3 yüzyıl öncesine kadar bazı tuzlu bölgeler dışında, ormanlarla kaplı olduğu ortaya çıkmıştır.

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Fakat günümüzde tarla açmak amacı doğrultusunda yapılmış olan bilinçsiz kesimler, hayvan otlatmak için ormanlardan yararlanılması, müdahale olanağı bulunmayan orman yangınları ve iklim değişiklikleri sebebiyle, bu ormanlık bölgelerin oldukça büyük bir çoğunluğu yok olmuş durumdadır.