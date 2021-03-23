Canı Burnuna Gelmek ne demek? Canı Burnuna Gelmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler cümlelerimizin daha akıcı ve etkili olmasını sağlarken hisleri veya olayı da anlatan kalıplaşmış kelimelerdir.

Canı Burnuna Gelmek Ne Demek?

Günlük hayatta duyduğumuz deyimlerden biri de canı burnuna gelmektir. Canını burnuna gelmek deyiminin ne demek olduğu merak edilmektedir. Deyim kısaca aşırı derecede bunalmak, daralmak anlamındadır.

Canı Burnuna Gelmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Canı burnuna gelmek deyiminin anlamı zorlandığını belli etmek, artık çok sıkıldığını, bunaldığını belli etmektir. Bu deyimi bir işi yaparken ne kadar zorlanıldığı, bunalma derecemizin ise son sınırda olduğu anlatılmak için kullanılır.

Deyimin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Canı burnuna gelmek deyiminin anlamını pekiştirebilmek amacıyla örnek cümle içinde kullanımları incelenmelidir. Sizlere deyimle ilgili bazı örnek cümleleri derledik.