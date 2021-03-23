Canavar Gibi ne demek? Canavar Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Canavar gibi deyimi günümüzde sık sık kullanılan deyimlerden birisidir. Çok iri ve kilolu insanlar her zaman korkusuz ve güçlü olarak görünürler. Canavar gibi deyimi bu durumu ifade etmek amacı ile kullanılan bir deyimdir.

Canavar Gibi Ne Demek?

İri görünümlü, çok güçlü ve saldırgan kişileri benzetme amaçlı kullanılan bir deyimdir.

Canavar Gibi Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Canavar gibi deyimi iki anlamda kullanılır. Kişi için kullanıldığı zaman güçlü ve saldırganlık meyilli olan kişiler için kullanılır. İkinci kullanılan anlamı ise makina için güçlü bir biçimde çalışan iyi işleyen anlamında kullanılmaktadır. Kısacası canavar gibi deyiminin anlamı olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı bir benzetmedir.

Araba eskisinden daha iyi performans gösteriyor. Canavar gibi oldu hızına hız kattı.