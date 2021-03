Cana Can Katmak ne demek? Cana Can Katmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cana can katmak deyiminde olduğu gibi deyimler az sözle çok şey anlatabilen kısa ve öz sözlerdir. Deyimlerin açıklamasında söylenme durumlarının etkisi oldukça fazladır. Deyimler kültürün yansıtıldığı nesilden nesle geçen kısa sözlerdir. Deyimler genellikle mecaz anlamda kullanılmaktadır.

Cana Can Katmak Ne Demektir?

Cana can katmak kişinin karşısındakilere çok mutlu olacakları hayati olarak büyük bir iyilik yapmaları anlamına gelmektedir. Cana can katmak kişiyi olduğundan daha fazla güçlü hissedecek durumların oluşmasına denmektedir.

Cana Can Katmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Cana can katmak deyimi yapılan bir iyilik karşısında kişiyi tekrar hayata getirmiş gibi sevindirerek mutlu etmek anlamına gelmektedir. Cana can katmak var olan canı güçlendirmek amacıyla söylenmektedir. Özellikle insanlar arasında organ bağışı yapıldığında cana can katmak deyimi kullanılmaktadır.

Cana Can Katmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Cana can katmak deyimi ile ilgili örnekler;

Kayıp çocuğu bularak annesinin canına can kattı.

Yangından kedisinin kurtarıldığını görmek canına can kattı birden kendine geldi.

Esra böbreğini bağışladığında cana can kattı hasta iyileşti.

Evlilik teklifini duyunca cana can kattı birden gözleri parladı. Cana can katmak deyiminin günlük hayatta kullanımları oldukça fazladır.