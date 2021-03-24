Çamur Atmak ne demek? Çamur Atmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son dönemlerde internet üzerinden de araştıran çamur atmak deyiminin anlamını öğrenerek, cümle içerisinde amaca uygun kullanabilirsiniz.

Çamur Atmak Ne Demek?

Birini karalamak, kötü bir işe bulaşmış gibi göstermek ya da kişiye iftira atmak şeklinde ifade edilmektedir. Eğer biri haksızlığa düşer ise bunu anlatmak için çamur atmak deyimi kullanılır.

Çamur Atmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Herhangi bir kişiye karşı haksızlık durumları olduğu zaman bu durum çamur atmak deyimi üzerinden anlatılır. Türk Dil Kurumu'na göre ise birine iftira atmak, birini karalamak ya da kötü bir işi bulaşmış gibi göstermek olarak nitelenir.

Çamur Atmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Halk arasında da yaygın olarak kullanılan çamur atmak deyiminin cümle içinde değerlendirebilirsiniz.

‘’Bu işi kendin yapamadın ona çamur atma.’’