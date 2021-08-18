Callisto Gençlik yardıma koşuyor

37 farklı liseden 200’e yakın öğrenci, İstanbul’dan başlayarak ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatmayı amaçlıyor. Günümüzde gençler arasında giderek yaygınlaşan girişimcilik çalışmalarını liseler arası koordinasyonun kurulduğu bir organizasyona dönüştüren Callisto Gençlik, sosyal sorumluluk bilinciyle hem günümüzde hem gelecekte eşit bir dünya için çalışıyorlar.

BİZİM DE PAYIMIZ OLMALI

“Gelecek, bize yani genç nesile emanet edileceği için geleceğin temellerinde bizim de payımız olmalı” diyen lise öğrencileri Aslı Karataş ve Yağmur Yenilmez, Callisto Gençlik’i ‘Liseler Arası Gelişim Ağı’ adıyla pandemin başında kurdular. Kuruluş aşamasında Aslı Fransa’da, Yağmur ise Türkiye’deydi. İkisinin de uzun zamandır aklında olan bu girişim için harekete geçmeye bir gece telefonda konuşurken karar verdiler. Sosyal sorumluluk ve girişim projelerinde yer almanın yanında ilgi duydukları finans, insan kaynakları, spor gibi alanlarda tecrübeli kişilerle gençlerin katılımına açık söyleşiler düzenleyerek kişisel gelişime de katkı sağlıyorlar. Hiçbir tüzel kurum veya kuruluşa bağlı olmayan Callisto, yardımları yapmak için resmi kuruluşlarla iletişime geçiyor. Callisto, liseli olan, kendini geliştirmek ve topluma katkı sağlamak isteyen herkesin katılımına açık.

MASKEYLE BAŞLADI

Birçok gönüllü organizasyonda aktif olarak yer aldığını söyleyen Yağmur, kuruluş hikayelerini ve yaptıkları yardımları şöyle anlatıyor:

“Okulda benzer amaçla kurduğum platformlar vardı ama bunlar dışarıdan katılıma kapalıydı. En yakın arkadaşım Aslı ile karantinada telefonda konuşurken liselerarası bir ekip kurmaya karar verdik. Amacımızı anlatan metinler ve görseller hazırlık, önce yakın arkadaşlarımızla paylaştık sonra giderek büyüdü. Callisto Gençlik olarak ilk yardım kampanyamız pandemi nedeniyle olmazsa olmaz haline gelmiş maske yardımı oldu. Maske bağışı yapabilmek için öncelikle temsilciliklerimizde ve daha sonrasında da eczanelerde satılacak olan logomuzu taşıyan ve logo renklerimizle uyumlu olan maske satışına başladık. Temsilcilerimizin ve gönüllülerin destekleriyle maske satışından elde ettiğimiz gelirin tamamını yardım kuruluşlarına gönderdik.”

YANGIN BÖLGESİNE YARDIM İÇİN 400 ÖĞRENCİ EL ELE

Afet bölgelerine yardım, köy okullarına kıyafet ve kırtasiye desteği, sokak hayvanlarına sahip çıkma, gençlere kodlama eğitimi gibi sosyal sorumluluk projeleri yürüten Callisto’nun son yardım kampanyası ise yangın bölgelerine oldu. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin gündemini sarsan orman yangınları doğrultusunda 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencileri bağış ve yardım projesi başlattılar. 21 liseden yaklaşık 400 öğrencinin başlattığı bu proje zor durumda olanlara yardımı hedefliyordu. Belirledikler ihtiyaç listesi doğrultusunda oluşturdukları link üzerinden bağışlanacak malzemeleri, Milas ve Köyceğiz yangın bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gönderdiler. Malzemelerin paketlenme ve kargolama sürecini tamamen ekipten öğrenciler üstlendi.