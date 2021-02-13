C Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? C Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

C sınıfına ait olan araçların kullanılabilmesi için sürücülerin C sınıfına ait olan ehliyetlere sahip olması gerekmektedir. Bu ehliyetlerin alınması için işse gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

C Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

C sınıfı ehliyetleri 4 ayrı kola ayrılmıştır. Bunlar ise; C, C1, C1E ve CE sınıfları olmaktadır. Bu ehliyetlerin kullanabilecekleri araçlar ise şunlar olmaktadır:

C sınıfına ait olan ehliyetle kamyon ve çekiciler kullanılmaktadır.

C1 sınıfına ait olan ehliyetle ise 7,5 tona kadar olan kamyon ve çekiciler kullanılabilmektedir.

C1E sınıfına ait olan ehliyetlerle ise 12 tona kadar olan kamyon ve çekicileri kullanmak mümkün olmaktadır.

CE sınıfına ait olan ehliyetlerle ise römorklu kamyon ve çekicileri kullanmak mümkün olmaktadır.

C Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı Kaçtır?

C sınıfına ait belgelerden birisine sahip olmak için aranılan yaş sınırı 21 olmaktadır. Bu yaş sınırını geçemeyen kişiler sınavlarda yeterli puanları almış olsalar dahi ehliyeti almaya hak kazanamazlar.

C Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki yaş sınırı olmaktadır. C sınıfı ehliyete sahip olmak için aranılan ikinci şart ise deneyim şartı olmaktadır.

Deneyim şartı ise C sınıfı almak isteyen sürücünün daha öncesinde B sınıfı sürücü belgesine sahip olması demektir. B sınıfı sürücü belgesi ise en az 18 ay süre ile kullanılmış olması gerekmektedir.

C sınıfı ehliyeti için aranılan bir diğer şart ise gerekli olan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi olmaktadır. Bu belgelerin içerisinde ise kimlik bilgileri, sağlık raporu, B sınıfı ehliyet ve adli sicil kaydı gibi değerli kağıtlar bulunmaktadır.

C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak için aranılan bir diğer şart ise sınavdan geçerli puanın alınmış olmasıdır. Bu ehliyet türünü alacak sürücülerin teorik sınava girmelerine gerek bulunmamaktadır. Girecekleri direksiyon sınavından geçerli olan puanı almaları yeterli olmaktadır.

C Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Ücretleri (2020)

B sürücü belgesinden C sürücü belgesine geçmek için belirlenen harç ücreti 2290 TL olurken, D sürücü belgesinden C sürücü belgesine geçmek için ödenen harç ücreti 1600-2200 TL olmaktadır.