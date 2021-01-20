Buzzer nedir ve ne işe yarar? Buzzer nasıl çalışır? Buzzer çeşitleri

Buzzer maliyetleri az olan bir cihaz olup kullanım alanı bakımından oldukça yaygındır. Geniş alanlara ses yayabilmek amacı ile tasarlanmış bir cihazdır.

Buzzer Nedir?

Buzzer sisteme verilen voltajlara göre farklı ses sinyalleri sağlamakta olan bir cihazdır. Genel olarak üretimi basit, maliyetleri az ve hafif yapıda olmaları sebebi ile kullanım alanı da çok geniştir.

Buzzer Kullanım Alanları Nelerdir?

Buzzer kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

Hırsız alarmları,

Bazı zil sesleri,

Araçlarda uyarı vermekte olan çoğu sistemlerde kullanılmakta olan korunmak, uyarı almak, ayrım yapmak amaçlı olarak hemen her yerde kullanabilmek mümkündür.

Buzzer Nasıl Çalışır?

Buzzer sistemi çeşitli inputlar yani sinyaller alır ve cevaben ses yaymaktadır. Ses üretmek adına çeşitli araçlar kullanılabilir. Çalışma mantığı bakımından

ilk olarak buzzer direnç ve de transistör kullanılıp input pinine gelmiş olan dc voltu bir salınım sinyaline çevirmektedir.

İnduktör bobini kullanıp sinyal büyütülür. Sonra piezo seramik diske bir yüksek gerilim uygulandığı zaman radyal yönde mekanik şekilde genişleme ve daralmaya neden olur. Bu durum içerideki metal plakanın ters bir yönde bükülmesine neden olur. Metal plakanın sürekli şekilde zıt yönde bükülmesi ile birlikte büzülmesi sonucunda buzzer havada bazı ses dalgaları üretir. Sistemde buzzer enerjiyi bir yol ile alır ve akustik enerjiye çevirir. Diğer yandan da bazı buzzerler de pil olabilir bu sayede olası şebeke kesintisinde buzzer çalışmaya devam etmesi amacı ile yapılmıştır.

Buzzer Çeşitleri Nelerdir?

Dört çeşit buzzer vardır. Bunlar:

Manyetik Buzzer, sesi bobin yardımıyla yaymakta olup elektrik akısı bobini aktif bir hale getirir ve ses oluşur.

Elektromekanik Buzzer, bu buzzerin kendi içerisindeki tasarımı pek çok parçayı birleştirir. Bu elektromekanik buzzer çeşidini diğerlerinden ayıran yönü, aslında akım alete doğru giderken bir temas noktası aktif olmaktadır. Eski tip olan ev zilleri elektromekanik buzzerdir fakat günümüzde kullanımı kalmamıştır.

Mekanik Buzzer, bu sistemde elektrik alımı yerine sıkı sarılmış yaylar kullanılır. Bu sayede de mekanik enerji ses enerjisine çevirilmiş olur.

Piezo Buzzer, düşük maliyeti ile birlikte yüksek performansı nedeni ile çok popülerdir. Bu buzzerler elektrik akımına göre çok farklı tepkiler verebilen çeşit buzzerdir. Bu buzzerler sayesinde aynı buzzerdan çeşitli zamanlarda ve farklı tonlarda ses alınabilir. Park sensöründe kullanılan buzzerlerdir.