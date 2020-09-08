Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS 2020 soruları için gözler MEB'te

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS 5 Eylül’de gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren //www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 11 Haziran’da erişime açılmıştı.

BURSLULUK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 11 Haziran’da erişime açılmıştı.

Bursluluk sınavı bu yıl 5 Eylül’de yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu.

SONUÇLAR 28 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren //www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.