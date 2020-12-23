Büro Memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Büro Memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Büro memuru, bir iş yerinin tüm yazışmalarını, belgelerin düzenlenmesi ve işlerin yürütülmesini sağlamakla görevli kişilerdir.

Büro Memuru Nedir?

Büro memuru, ödeme yapmak, almak, yazışmaları yapmak, vergi hesaplaması yapmak, belgelerin tasniflenmesini ve arşivlenmesini yapmakla görevli çalışanlardır. İş yükünün çok olduğu pek çok iş yeri büro memurlarının alanında uzmanlaşmasını ister. Fakat iş yükünün daha az olduğu bürolarda ise, büro memurunun her işe hakim olmasını ve tüm görevleri yerine getirmesini ister.

Büro Memuru Ne İş Yapar?

Büro memurunun başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir

Yazışmaların takibini yapmak,

Büronun ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek için çabalamak,

Kayıtları ve evrakları inceleyerek raporlama yapmak,

Büroya gelen çağrıları cevaplamak,

Gerekli hesaplamaları yapmak,

Amirin verdiği diğer görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek

Büro Memuru Nasıl Olunur?

Büro memuru olmak için, üniversitelerin 2 yıllık Büro Yönetimi ve Asistanlığı bölümünden mezun olmak gerekiyor. Bazı büro memurlarının özel eğitimli olması, büyük firmalar için önemlidir. Fakat bazı iş yerleri lise ve şişe dengi okullardan mezun olan kişileri büro memuru olarak işe alıyor. Yazışmaları, muhasebe işlerini ve diğer pek çok iş ve işlemi yakından takip edecek büro memurları KPSS’ye girerek devlet kadrolarına atanma şansı da elde edebilir.

Büro Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Büro memuru olmak için gereken şartlar;

T.C vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Terör suçları, toplu suçlar ile ilgili herhangi bir suça bulaşmamış olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Yeterli temel bilgisayar bilgisine sahip olmak,

Büroda yürütülen iş ve işlemlere hakim olmak,

Ofis ekip ekipmanlarını kullanabilmek,

İyi iletişim kurabilmek,

MS Office programlarını kullanabilmek,

Mevzuata ve kanına uygun bir şekilde işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

Detaylara önem vermek,

Büroyu idare edebilecek yetkinliğe sahip olmak,

Diksiyonu düzgün ve büroyu arayan ya da gelen kişilere karşı nezaketli olmak.

Büro Memurunun Maaşları Ne Kadardır?

Yeni işe başlayan bir büro memuru, genellikle asgari ücret ile işe başlıyor. Bu işte görev yapan kişiler işlerinde edindikleri tecrübeler, aldıkları eğitimler ve çalışma yılına göre maaş alıyor. Büro memurları, çeşitli eğitimlere katılarak sertifika alabilir ve kendisini alanında birkaç adım öne çıkaracak İngilizce eğitimi alarak daha çok kazanma ve büyük firmalarda çalışma imkanı bulabilirler. Büro memuru olarak çalışan kişiler genellikle 3.000 TL ile 4.500 TL arasında maaş alıyor. Büro memurlarının alacağı maaş, çalıştığı firmanın politikalarına göre değişiklik gösteriyor.

Büro Memurunun Çalışabileceği İş İmkanları Nelerdir?

Büro memurları hem özel sektörde hem de devlet kadrolarında geniş bir çalışma alanı bulabilir. Bu kişiler, kurumsal alanlarda çalışma imkanı da bulabilir. Büro memurlarının nerede çalışacağı ve ne kadar maaş alacağı tamamen bu kişinin kendini geliştirmesi ile ilgilidir. Büro memurları, alanlarında kendilerini yetiştirecek nitelikler kazanmak için çeşitli eğitimlere ve kurslara katılarak sertifika alabilir. Bu sayede daha büyük firmalarda ve daha iyi bir pozisyonda çalışma imkanı bulabilir. Hem kamuda hem de özel sektörde çalışan büro memurlarının meslekte yükselme hakkı bulunuyor. Sözleşmeli olarak görev yapan ve kamu kurumlarında çalışan büro personelleri, daha sonra şef ve dengi kadrolara atanma imkanı buluyor. Görevde yükselen büro memurlarının maaş ve özlük hakları da iyileşir.