Burnunun Dikine Gitmek ne demek? Burnunun Dikine Gitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Burnunun Dikine Gitmek, kendisine verilen öğütleri dinliyormuş gibi yapsa da hep kendi bildiği doğrularla hareket eden kişiler için söylenir. Deyim inatçı ve dik başlı olmak anlamında da kullanılır. Burnunun Dikine Gitmek ne demek? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
Bu deyim ile eş anlamlı olan diğer deyimler şu şekilde sıralanabilir: Bildiğini Okumak, Yapacağından Geri Kalmamak ve İnadım İnat Olmak.
Burnunun Dikine Gitmek Ne Demek?
Burnunun dikine gitmek deyimi, sonunu düşünmeden hareket etmek, çok fazla eleştirilse de davranışlarını düzeltmemek ve önerilere kulak asmamak demektir.
Burnunun Dikine Gitmek Deyiminin Anlamı (TDK)
- Anlamı: İnsanların uyarılarını ve nasihatlerini ciddiye almamak, kendi doğrularından şaşmamak.
- Anlamı: Zararlı ve tehlikeli sonuçlar doğuracağını bile bile davranışlarını düzeltmemek
- Anlamı: İnatlaşmak
Burnunun Dikine Gitmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Böyle burnunun dikine gitmeye devam ederse, ileride pişman olur.
2- Hep burnunun dikine gitmek yerine arada bir söz dinlesen olmaz mı?
3- O kadar inatçı biri ki, her zaman burnunun dikine gidiyor.