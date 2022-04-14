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Burn 2. Ve 3. Hali Nedir? Burn Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Burn 2. Ve 3. Hali Nedir Burn Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede zamanlara göre fiiller farklılık göstermektedir. Burn fiili de düzensiz bir fiil olduğu için ikinci ve üçüncü hallerinin bilinmesi gerekmektedir. Burn 2. ve 3. hali nedir? Burn fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler nelerdir? Burn fiilinin halleri ile ilgili olarak tüm detayları derledik.

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 Burn fiili oldukça fazla kullanılmakta olan fiiller arasında yer almaktadır. Burn fiilinin ikinci halinin kullanılması durumunda burned şeklinde yazılması gerektiği bilinmektedir. Üçüncü halinin yazılması gerektiği durumlarda ise “burned” fiilinin başına “have / has” yardımcı fiili yazılması gerekmektedir. 

 Burn 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Burn fiili düzenli fiiller arasında yer almaktadır. Bu durumda bir cümlede burn fiilinin yazılması gerektiğinde birinci hali yazılırken burn şeklinde yazılır. Fiilin ikinci halinin yazılması gerektiği durumlarda ise burned şeklinde yazılması gerekmektedir. Üçüncü halinin yazılması gereken durumlarda ise have/has burned şeklinde yazılması gerekmektedir. 

 Burn fiili, düzenli bir fiil olduğu için sonuna -ed takısı getirilerek yazılması gerekmektedir. Burn fiilinin Türkçe anlamının ise yanmak manasına geldiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

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 Burn Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

My house burned in the fire last year. 

Your PC has burned bro. It is running so hot. 

The meat did not burn, I was able to cook it. 

Did all these trees burn in the fire?

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