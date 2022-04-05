Burjuva Sınıfı Nedir Ve Ne Zaman Ortaya Çıktı? Burjuva Sınıfı Kimlerden Oluşur Ve İnsan Hakları

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Burjuva sınıfı, köylü olarak nitelendirilmeyen gücünü zenginliğinden alan bir sosyal sınıf olarak ifade edilmektedir.

Burjuva Sınıfı Nedir Ve Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Burjuva sınıfını oluşturan kişilerin şehirlerde doğup büyüyerek sanayi ve ticaret işleriyle uğraştıkları belirtilmektedir. Burjuva sınıfına ait olan insanlar ülkenin yönetiminde söz sahibi de olmaktadırlar. Burjuva sınıfı tarihte yer alan pek çok olayda etkisi bulunan bir sınıf olmaktadır. Fransa, İngiltere ve Amerika'da yaşanan devrimlerin çoğunda burjuva sınıfının etkileri olduğu belirtilmektedir.

Dünyada büyük değişimlerin yaşanmasına neden olan Rönesans ve Reform hareketleri, Coğrafi keşifler ve Sanayi devrimi gibi önemli olaylar arka arkaya meydana gelmiştir. Bu önemli olaylar burjuva sınıfının ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak toprağa dayalı olan sistemlerin çöküşünü hızlandırmıştır. Burjuva sınıfını oluşturan insanlar önceden zengin olmayıp ticaretle uğraşarak zenginleşen bir sınıf olmaktadır.

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Kendi güç ve kabiliyetleri sayesinde zengin olan bu sınıf insanları soylu sınıf ile çatışmalar yaşamıştır. Bu çatışmalar çoğu zaman düşünsel olsa da bazen silahlı çatışmaların yaşanarak ayaklanmalar çıkmasına neden olmuştur. Burjuva sınıfı zenginliğini çalışarak elde ettiği için sürekli soylu sınıf tarafından aşağılanmıştır. Bu nedenle soylu sınıf insanları burjuva sınıfına ait olan insanları yönetimden ve daha pek çok şeyden uzak tutmaya çalışmıştır. Tüm bunlara rağmen burjuva sınıfı ilerleyen zamanlarda daha da güçlenerek toplumdaki yerini sağlamlaştırmıştır.

Burjuva Sınıfı Kimlerden Oluşur ve İnsan Hakları

Burjuva sınıfına dahil olan kişiler köylü, soylu yada işçi sınıfına dahil olmayan sosyal gücünü ve toplumdaki yerini kendi emeği ve gayretleri sonucunda elde eden kişiler olmaktadır. Bu sınıf üyeleri şehirlerde yaşayan kimseler olmaktadır. Burjuva sınıfı eşitlik ve özgürlüğü sadece kendisi için isteyen bir sınıf olmaktadır. Burjuva sınıfına dahil olan kişiler birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlayabilmektedirler. Burjuva sınıfı özellikle işçi sınıfının haklarını istismar eden bir sosyal sınıf olmaktadır. Burjuva sınıfı ihlal ettiği haklar için sorgulanmak istemeyen ama başka sınıfların bu durumda cezalandırılmalarını dahi isteyen bir sınıf olarak ifade edilmektedir.