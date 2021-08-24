Bulk dönemi nedir ve ne kadar sürer? Bulk döneminde beslenme, kahvaltı ve yiyecek seçimi nasıl olmalıdır

Birçok kişi için gelişim dönemleri çok önemlidir. Özelikle bulk döneminde doğru bir beslenme tercih edilmelidir. Bu beslenmede yenilmesi ve yenilmemesi gereken yiyecekler bulunmaktadır. Bulk dönemine giren kişiler düzenli bir program ile hayatına devam etmelidir.

Bulk Dönemi Nedir ve Ne Kadar Sürer?

Bulk dönemi, insanlar arasında büyüme dönemi olarak bilinmektedir. Büyüme döneminde doğru bir beslenme programı yapılması gerekmektedir. Bu beslenme programını dikkatli bir şekilde uygulamak son derece önemlidir.

Bulk döneminde kas kazanma ve hacimlenme durumu görülmektedir. Bu yüzden bulk dönemi oldukça önemli bir dönemi kapsamaktadır. Bu döneme giren kişilerin özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durması gerekmektedir. Bu dönemde gelişigüzel yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

Bulk dönemi, kişinin kilo aldığı ve kas yapmaya hazır olduğu dönemi kapsar. Bu dönemde birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bu yüzden bulk döneminde olan kişiler dikkatli bir şekilde beslenmeye çok özen göstermelidir.

Bulk dönemi için kesin bir süre bulunmamaktadır. Bu dönemde olan kişiler istenilen ağırlığa ulaştıktan sonra kontrollü şekilde hayatına devam etmektedir. Yani burada önemli olan kişilerin yaptığı çalışma ve beslenme düzenidir. Bulk dönemi altı ayda sürebilir, bir senede sürebilir veya daha uzunda sürebilir. Bu süre kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

Düzgün ve planlı bir çalışma ile bulk dönemi başarılı şekilde geçirilebilir. Bu dönemi başarı ile geçiren kişiler sonraki süreçte daha planlı bir hayat sürmelidir. Yani kilo alımı ve kas yapımı sonrasında tedbiri elden bırakmamak gerekir.

Bulk Döneminde Beslenme, Kahvaltı ve Yiyecek Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Bulk döneminde kilo alma söz konusu olduğu için kişiler yanlış yiyecekleri tercih etmektedir. Kilo almak adına yağlı ve zararlı yiyecekler tüketildiği görülmektedir. Ancak bu beslenme çeşitli zararlara yol açabilir. Bu yüzden kilo almak için daha sağlıklı ürünler tercih edilmelidir. Bu sayede bulk dönemi doğru bir beslenme ile devam edebilir.

- Öncelikle ne kadar kaloriye ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekir. Bunun için metabolizma hızınızı ölçtürebilirsiniz.

- Bulk dönemine girdiğiniz zaman düzenli bir beslenme programı yapmalısınız. Yapılan bu programa göre ilerlemek gerekir.

- Bulk döneminde uzun süre tok tutan karbonhidratlar tercih edilebilir. Bunlar arasında yulaf ezmesi, bulgur pilavı ve esmer pirinç sıklıkla tercih edilebilir. Ayrıca beyaz ekmekte bu dönemde tüketilebilir.

- Özellikle protein ağırlıklı besinler çok tercih edilmelidir. Kırmızı et başta olmak üzere balık ve beyaz et tercih edilebilir.

- Bulk döneminde ara öğünlerde yoğurt tercih etmekte çok önemlidir. Yoğurdun besin değeri oldukça yüksektir. İmkan varsa eğer ev yoğurdun tercih edebilirsiniz. Ayrıca meyve olarak muz ve kivi yemeyi seçmek doğru olmaktadır. Bunlara benzer sağlıklı ürünlerde keyifle tüketilebilir.

- Bulk dönemi için badem ve ceviz gibi sağlıklı kuruyemişler tercih etmek gerekmektedir. Kuruyemiş tercihi için yer fıstığını da seçebilirsiniz.

​​​​​​- Bulk döneminde kahvaltı yapmak için yumurtayı kesinlikle tüketmeniz lazımdır. Zeytinyağı ve beyaz peynirde kahvaltıda zevkle tüketilebilir.

Bulk döneminin amacı yağ seviyesi yükselmeden kas yapmak ve kilo almak olarak bilinmektedir. Bu dönemde seçtiğiniz yiyeceklerin besin değerinin yüksek olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Sağlıklı besinler ile bu dönemi en iyi şekilde atlatabilirsiniz.