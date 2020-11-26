Bulgar Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bulgarca yazıya dökülmüş olan ilk Slavik dil olma özelliğini taşımaktadır. Bulgarca, Yunan alfabesinden de etkilenmiştir. Bu dile meraklıysanız Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü tam size göredir.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balkan ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan'ın resmi dili olan Bulgarcanın, bu dilde yazılan eserlerin ve Bulgaristan kültürünün öğrencilere aktarıldığı bir lisans programıdır.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Amacı Nedir?

Bölümün amacı öğrencilere Bulgar dilini doğru ve eksiksiz bir şekilde öğretmek, Bulgar kültürünü tanıtmak, Bulgar tarihini anlatmak üzerine kurulmuştur. Bu program dahilinde Bulgarca ses ve sözcük bilgisi, cümle yapıları, kelimeler ve üslup öğretilmektedir.

Türkçe-Bulgarca ve Bulgarca-Türkçe çeviri teknikleri ile ilgili pratikler yapılır ve bununla birlikte kuramsal bilgiler öğrencilere aktarılır. Bununla birlikte Bulgar edebiyatı, edebiyat teorileri, Bulgar tarihi ile ilgili bilgiler de verilmektedir.

Program dahilinde öğrenciler Bulgarca dilinde kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, Bulgarca dilinde iletişim kurabilme becerileri kazanırlar. Tüm bu öğretiler uygulamalı çalışmalar ile birlikte pekiştirilmektedir.

500 yıl Bulgaristan'da süren Türk tarihi izleri, Bu izlerin Bulgar kültüründeki etkileri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü çeşitli üniversitelerin Edebiyat Fakültelerinde bulunan bir programdır. Bu bölüm 4 yıllık lisans bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin dil puan türlerine göre tercih yapmaları gerekmektedir. Bölüm ülkemizde sadece bir üniversite de bulunur.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih eden öğrenciler 8 yarı yıllık eğitim öğretim hayatları boyunca şu dersleri göreceklerdir;

Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Bulgarca Metin Analizi

Türk Dili ve Edebiyatı

Bulgarca Yazılı Basın Çevirisi

Bulgar Dili Ses Bilgisi

Bulgar Edebiyatında Roman

Bulgar Dili Dinleme Becerileri

Osmanlı Döneminde Balkanlar

Bulgarca Konuşma Becerileri

Edebiyat Kuram ve Yöntemleri

Bulgarca Dil Bilgisi

Çağdaş Yunan Dili

Erken Ortaçağ Balkan Tarihi

Yunanca

Geç Ortaçağ Balkan Tarihi

Bulgar dilinde Yazma Becerileri

Türk Mitolojisi

Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih eden öğrenciler eğitim öğretim hayatları boyunca tüm bu dersleri ve daha pek çok farklı dersleri program dahilinde göreceklerdir. Lisans programında bulunan dersleri başarı ile veren öğrenciler Bulgar Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları Bulgar dili ile bu dilde yazılmış olan eserlerin incelemelerini yaparlar. Bulgaristan kültürü ve bu kültürün etkileri ile alakalı araştırmalar yaparak araştırma sonuçlarını kitlelere aktarmaktadır. Bu bağlamda bölüm oldukça önemlidir. Ülkemizde çok fazla üniversite de olmadığı için iş imkanları oldukça yüksektir. Bulgar dili ve kültürüne ilgi duyan öğrenciler Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih edebilirler.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan kişiler Kültür ve Turizm bakanlığına bağlı kurumlarda kolaylıkla iş imkanı bulabilirler. Bununla birlikte eğer isterlerse Dışişleri bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda da çalışma imkanı elde edebilmektedirler. Bu bağlamda Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir.

Çevirmenlik bürolarında çalışabilir, dergi, kitap, makale çevirmenliği yapabilir ya da tercümanlık yapabilirler. Bulgar Dili ve Edebiyatı Lisans Bölümünü başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler yüksek lisansa devam ederek akademik kariyer yapabilir, üniversitede kalarak lisans öğrencilerinin derslerine girebilirler. Bunların dışında turizm şirketleri, televizyon, yayınevleri, eğitim kurumları gibi pek çok alanda çalışma olanakları da vardır.

Bulgar Dili ve Edebiyatı Mezunları bölümleri ile alakalı devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmayı düşünüyorsa bunun için KPSS sınavından yeterli puanı almaları gerekmektedir. Böylelikle gerekli mercilere atamaları yapılır. Bulgar Dili ve Edebiyatı Mezunlarının çalışma alanları çok geniş bir çerçevededir.