Bülbülü Öldürmek kitabını kim yazmıştır? Bülbülü Öldürmek kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Bülbülü Öldürmek kitabı 11 Temmuz 1960 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Toplam 296 sayfalık olan bu kitap yazarın on yaşında iken yaşadığı olayları tema edinmiştir. Bülbülü Öldürmek eseri Pullitzer ödülü almış bir romandır. Yayınlandığı tarihten itibaren büyük başarı elde etmiş olan bir eserdir. İngilizce dilinde yayınlanmış olan bu kitap daha sonra farklı dillere çevrilmiştir. Bülbülü Öldürmek adlı roman aynı zamanda Amerikan Edebiyatı klasikleri arasına da girmiştir.

Bülbülü Öldürmek Kitabı Konusu ve Anafikri

Bülbülü Öldürmek kitabının konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde yer alan bir ırkçılığı konu edinen bir kitaptır. Bülbülü Öldürmek kitabının ana fikri ise renkleri dilleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun insanlar daima eşittir ve aynı haklara sahiptir. Irkçılık dünyadan silinmelidir.

Bülbülü Öldürmek Kitabını Kim Yazmıştır?

Bülbülü Öldürmek kitabının yazarı Harper Lee'dir.

Bülbülü Öldürmek Özet

1800'lü yıllara gelindiğinde İngiliz bir aile İngiltere'den Güney Amerika'ya göç etmiştir. Amerika'nın Alabama eyaletine yerleşen bu aile Maycomb adında ki kasabada hayatlarını sürdürmeye devam etmiştir. Atticon burada tanıştığı ve yaklaşık olarak kendisinden 15 yaş küçük olan bir kadın ile evlenir. Bu evlilikten Jem ve Scoud adında iki tane çocuk sahibi olurlar. Son çocukları Scoud doğduktan sonra annesi amansız bir hastalığa yakalanır ve 2 yıl sonra vefat eder.

2 yaşından beridir annesiz olarak hayatını sürdüren Scoud'un hayatında anne gibi bir kavramın değeri oldukça azdır. Bunun eksikliğini de hissetmemektedir. Fakat bunun tam aksine kardeşi olan Jem ise bu eksikliği sonuna kadar hissetmektedir. Annesinin hayatta olması hayattaki en büyük isteyeceği şeyler arasındadır. Jem sürekli olarak annesine büyük bir özlem duyar.

Jem Scoud'dan tam 4 yaş büyüktür. Jem 13 yaşına geldiğinde kolu kırıldı. Kolunun neden kırıldığına dair iki kardeşte farklı şeyler söylerler. Babası da ikisinin de haklı olabileceğini düşünmektedir. Her yaz mevsimi gelince mahallelerine komşuların yeğeni olan Dill gelir. Dill geldikten sonra iki kardeşte oldukça mutlu olur ve onunla sürekli olarak oynarlar. Babaları Atticus avukattır. Sürekli olarak işleri ile uğraştığından ötürü çocuklarına gereken zamanı ayıramaz.

Scoud aynı sene okula başlar. Okula başladığında ise okuma yazmayı daha başlamadan önce biliyordur. Bu durum öğretmeni tarafından hoş karşılanmaz. Ona okuma yasağı getirilir. Bundan öötürü de Scoud okuldan nefret eder. Babasına sürekli okula gitmek istemediğini söyler. Babası ise akşamları onun için okuma sözü verir bu şekilde ikna etmeye çalışır. Fakat okumayı bildiğinden ötürü okulda diğer arkadaşları Scoud ile dalga geçer. Onu küçük görürler.

Bülbülü Öldürmek Karakterleri

- Atticus Finch

- Scout Finch

- Boo Radley

- Jem Finch

- Charles Baker Harris

- Mayella Violet Ewell

- Bob

- Maudie

- Tom

- Alexandra

- Calpurnia