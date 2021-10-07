Bülbül Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Bülbül Ne Zaman Yumurtlar, Sesi Ve Özellikleri

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Hem vahşi doğada bulunan hem de evcil olarak beslenen bülbüller, muhteşem ses yetenekleri ile bilinen hayvan türleridir. Bu konuda çok değerli hayvanlar olmasının yanı sıra, nasıl beslendikleri ya da ne yedikleri gibi farklı özellikleri de merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Bülbül Kuşu Nedir?

Bülbül kuşu sinekkapangiller familyasında bulunan özel kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Gece ötüşleri ve seslerinin güzelliğiyle ün salmış önemli kuş türleri arasında gelmektedir. Aynı zamanda eski Türk edebiyatında hezar ya da andelip olarak da ifade edilir. Özellikle birçok değişik ses çıkarma yetenekleri ile beraber Kulağa hoş gelen bir etki yarattığını ifade etmek mümkün.

Bülbül Kuşu Ne Yer?

Doğal ortamları içerisinde bülbül kuşları bitki ve fidanlara zarar veren böcekleri yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Aynı zamanda evcil olarak beslenen bülbül kuşları için yine aynı besleme yöntemi ön plana çıkmaktadır. Yani genelde yine bu şekilde fidan ya da bitkilere zarar veren böcek türleri üzerinden beslendiklerini söylemek mümkündür. Aynı zamanda un böcekleri ve karınca kurtları ile beraber özel olarak hazırlanmış yemleri tükettiklerini söylemek mümkün.

Bülbül Kuşu Nasıl Beslenir?

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Baş bölgeleri oldukça hızlı bir hayvan olması ile beraber bülbül kuşu, avlamak istedikleri hayvanlara iyice yaklaşarak bunu gerçekleştirirler. Çok küçük böcekleri ve kurtçuk türleri ile beslenen bülbül kuşları, avladıkları hayvanı hızlı biçimde yutarlar. Bu bağlamda geviş getiren ve bu yöntemi bazı durumlarda kullanan hayvan türleri arasında geldiğini söylemek gerekir. Beslenme seçenekleri içerisinde uğur böcekleri ya da özel yem türleri ile beraber karınca kurtları da bulunur. Hem doğal ortamlarında hem de Kafeste beslenirken bu yiyecek türleri üzerinden beslenmelidirler.

Bülbül Ne Zaman Yumurtlar?

Erişkin döneme geldikleri andan itibaren bülbüller çiftleşme ve yumurtlama dönemine girerler. Genelde bu doğrultuda tek seferde 5 ya da 6 tane yumurta bırakmaktadırlar. Yavrularını olan bakımları konusunda ise çiftler sırası ile yumurtaları ısıtma görevini alırlar. 14 ya da 15 gün sonra ise birer yavru olarak yumurtalar çatlar ve bülbüller ortaya çıkar. Anne ve babalar arada bir gagaları ile yumurtaları çevirmek suretiyle yumurtaların her kısmını ısıtırlar. Aynı zamanda 4 ya da 5 gün içerisinde ise yavruların sesleri duyulmaya başlanır. Bir süre sonra da vücudun farklı bölgelerinde tüyleri çıkmaya başlar. Çok kısa bir zaman içerisinde de ise bülbül görsel olarak gerçek şeklini alır.

Bülbül Sesi

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Özellikle birçok değişik sesin farklı tonlarda çıkarma yeteneklerine sahip olan bülbüller, aynı zamanda insanın kulağına hoş gelen bir tonlama sunarlar. Hem gagalarını oynatmak suretiyle hızlı şekilde birçok farklı ses çıkarırken, aynı zamanda gagalarını kapatarak gırtlak bölümlerini şişirerek ses çıkarma yeteneklere sahiptirler. Böylece birçok değişik sesi de taklit etme yetenekleri üzerinden de oldukça etkilidirler.

Bülbül Özellikleri

Bülbül kuşları birçok farklı özellikleri ile ön plana çıkar.

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- Genelde 15 ile 17 cm kadar uzunluğa ulaşırlar.

- Aynı zamanda ağırlıkları 18 ila 23 gram arasında değişkenlik gösterir.

- Uzun tüyleri kuyruk sokumunda ve üst kısmında kızılı çalar. Aynı zamanda büyük bir kısmı kahverengi ile kaplanmıştır.

- Hem gagaları açık şekilde hem de gagalarına kapatarak gırtlakları üzerinden birçok farklı ses tonunu taklit ederler.