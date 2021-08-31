Bugatti Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Bugatti Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Bugatti, herkese değil özel kitlesine yönelik araç üretimi yapan bir markadır. Lüks kategorisinde yer alan ve spor araç üretimi gerçekleştirir. Firmanın kuruluş amacı da yüksek performanslı araç üretimi gerçekleştirmektir.

Bugatti Hangi Ülkenin Markası?

Bugatti kuruluş yeri olması itibariyle bir Fransız markasıdır. Çünkü ilk olarak bir Fransa eyaleti olan Molsheim'de kurulmuştur.

Bugatti Nerede Üretiliyor?

Bir Fransız markası olan Bugatti, Fransa'da üretilmektedir.

Bugatti Ne Zaman Kuruldu?

Bugatti kuruluş yılı yakın zamanlı bir tarihtir. Tam kuruluş tarihi 1909'dur.

Bugatii'nin Sahibi Kim?

Bugatti markası ismini aldığı Ettore Bugatti tarafından kurulmuştur. Ancak günümüzde markayi Wolkswagen AG kuruluşu satın almıştır. Günümüzdeki sahibi Wolkswagen'dir.

Bugatti'nin Kuruluşu ve Kısa Tarihçesi

Marka aslında 1909 yılında Ettore Bugatti tarafından kurulmuştur. 2. Dünya Savaşı sırasında Bugatti en sıkıntılı dönemini geçirerek iflas etmiştir. Daha sonra Wolkswagen şirketi tüm hakları ile birlikte 1998 yılında Bugatti markasını satın alarak yeniden faaliyetine devam ettirmiştir. Günümüzde Wolkswagen şirket çatısı altında üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Firma yalnızca yüksek performanslı araç üretimi yapmaktadır.