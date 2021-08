Brüt ücret nedir, nasıl bulunur? Brüt ücret nasıl hesaplanır?

Brüt ücret, iş yerinde çalışana ödenen paranın kesintiler ve vergiler yapılmadan aldığı toplam para tutarı olarak bilinmektedir.

Brüt Ücret Nedir?

Günümüzde pek çok çalışanın merak ettiği konu maaşlardır. Maaş hesaplamaları konusunda doğru ve yeterli bilgiye sahip olmak istenebilir. Maaş hesabı yapılırken mutlaka net maaş terimi göz önünde bulundurulmalıdır. İşveren ise brüt maaş hesabına dikkat eder. Çalışana ödenen paranın kesinti ve vergiler yapılmadan olan haline brüt ücret denilmektedir. Bu hesaplamaya sigorta ve vergiler de dahildir. İşverenin ise ücret şeklinde ödediği miktar olarak da tanımlama yapılabilir.

Brüt Ücret Nasıl Bulunur?

Çalışanlara ödenen ücret hesaplamalarında bazı detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir. Maaş hesaplamaları mutlaka brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Öncesinde çalışanların brüt olarak çıplak yevmiyesi belirlenir. Ayrıca bireysel hizmet akdi ile ve ya toplu iş sözleşmesiyle daha iyi bir yevmiye belirlenmemiş ise otomatik sistem üzerinden brüt ücret bulunur.

Brüt Ücret Nasıl Hesaplanır?

Brüt ücret hesaplanırken bazı detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra bireysel hizmet akdi ve ya toplu sözleşme gereği önemli bir yevmiye farkı olup olmadığına bakılır. Sonrasında ise aylık ücretin bulunması için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık şekilde ödenmesinin gerektiği durumlarda aylık ücret hesaplanmadan önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret de 7'ye bölündükten sonra günlük ücret 30 ile çarpılır. Bu hesaplama yöntemine bakılarak brüt ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması çok yanlış bir hesaplama olacaktır.

Brüt Maaş Kesintileri Nelerdir?

Çalışanların brüt maaş kesintileri mutlaka bilinmelidir. Çalışanlara ödenen brüt ücretten yüzde 14'lük SGK primi sağlanmaktadır. Brüt ücretin yüzde 1'i ise işsizlik sigortası bedeline aktarılır. Çalışanların brüt ücretlerinden yüzde 15'lik gelir vergisi de alınmaktadır. Ayrıca çıkan neticeler ise bir önceki gelir matrahından düşürülür. Ayrıca asgari geçim indirimi çıkan sonuca eklenerek net maaş belirlenir.

Brüt Ücret ile Net Ücret Arasındaki Fark Neler?

Günümüzde iş dünyasında net ücret ve brüt ücret çok merak edilmektedir. İş yerinde çalışanlar aldıkları brüt maaş ve net maaşı görebilmek adına çalıştıkları iş yerinin insan kaynakları departmanından maaş bordrosunu alabilirler.

Maaş bordrosu sayesinde brüt maaş ile ilgili yapılan tüm kesintiler de daha detaylı bir şekilde görülebilir. Bu şekilde brüt maaş kesintileri ayrıntılı olarak incelenebilir. İlk dönemlerde herhangi bir kesinti yapılmadan kararlaştırılan ücret brüt maaş olarak bilinmektedir. Ayrıca bu ücretten kesinti ve vergiler düşürüldükten sonra kalan miktar net maaş olarak bilinir.

Net maaş ile brüt maaş arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Buna göre net maaş her zaman brüt maaşa bağlıdır. Ayrıca brüt maaş da net maaştan çok daha yüksektir. Bunun yanı sıra brüt maaş ve net maaş ile ilgili her detayın da doğru bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. İşveren açısından her sene ödenen brüt maaş çalışanın lehine olan bütün giderleri içermektedir.

Çalışanlara ödenen net maaş ise çalışanların aylık olarak aldıkları sabit ücret miktarı olarak bilinmektedir. Net maaş ve brüt maaş arasındaki farkı bilmek de çok önem sağlar. Çalışanların aylık aldıkları ücretleri bilmeleri için sabit net ücretlerinin miktarını ve brüt ücretin miktarını da bilmeleri gerekir.