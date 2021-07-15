Bronkoskopi nedir ve nasıl yapılır? Bronkoskopi neden yapılır ne kadar sürer

Vücudun bazı bölgelerini incelemek ve bu konuda bilgi alabilmek için pek çok farklı teknik yöntem kullanılmaktadır. Hastalıkları ortaya çıkarmak ve buna karşı tedavi etmek amaçlı bronkoskopi bu konuda önemli bir yer tutuyor. Tabii belirli bir süre içerisinde yine belirli yöntemler doğrultusunda gerçekleştirilen bir teknik yöntemdir.

Bronkoskopi Nedir?

Bükülmez bir tüp kullanılmak suretiyle doğrudan doğruya soluk borusu ile bronşları muayene etmeye yarayan tekniğe bronkoskopi denir. Özellikle yeteri kadar parça alınması ile beraber aynı zamanda gerektiği zaman cisimlerin çıkarılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bölgeler için yapılacak tanı ve tedavi konusunda, en gelişmiş ve önemli teknik yöntemler içerisinde yer almaktadır. Akciğer ve solunum yolları kapsamında genel olarak vücudu incelemek için kullanılan bir yöntem şeklinde ifade edilebilir.

Bronkoskopi Nasıl Yapılır?

Aşamalı olarak sıralı biçimde işlemler uygulanması ile beraber bronkoskopi yapılmaktadır. Bu konuda bükülmez bir cihaz vasıtasıyla yapılan tanı, aynı zamanda inceleme olarak bilinir. Özellikle solunum yolları ve akciğer için gerçekleştirilen bazı sorunları ortaya çıkarmak amacı ile alınan bir teknik yöntemdir.

- Öncelikle ağız ve boğaz kısmı uyuşturulur.

- Sedasyon (sakinleştirme) amacıyla damar yolu üzerinden iğne yapılır.

- Ardından bükülmez bir yapıya sahip Bronkoskop kullanılır.

- Ağız ve burun ile beraber gırtlak ve Ses tellerine doğru ana hava yollarına iletim gerçekleştirilir.

Genel olarak bu yöntemler aşamalı bir biçimde ele alınır ve bronkoskopi gerçekleştirilir. Özellikle net olarak durumun ortaya çıkarılması açısından en önemli teknik yöntemler içerisinde bulunduğunu ifade etmek mümkün.

Bronkoskopi Neden Yapılır?

Diğer tanı yöntemlerinden kesin bir teşhis konulmuş olan birçok farklı hastalık için bronkoskopi yönetimi ele alınmaktadır. Özellikle başka yöntemler üzerinden açıklaması zor olan durumlar karşısında, daha net bir çözüm bulabilmek için bronkoskopi incelemesi yapılır. Bu doğrultuda bronkoskopi şu sebeplerden dolayı ele alınabilmektedir;

- Solunum yolları ve akciğer hastalıkları

- Kronik öksürük

- Kanlı balgam

- Ses kısıklığı

Bu ve benzeri solunumsal yakınmalar nedeniyle uzman bir doktor kontrolü altında aşamalı olarak bronkoskopi yapılır. Böylece başka yöntemler üzerinden tam olarak açıklanamayan sorunlar net bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır. O yüzden günümüzde en çok kullanılan teknik yöntemler içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

Bronkoskopi Ne Kadar Sürer?

Bu teknik yöntem açısından en merak edilen konular içerisinde bronkoskopi ne kadar sürer sorusu geliyor. Her ne kadar bu durum hastalığın yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterse bile, ortalama 10 ya da 15 dakika kadar sürmektedir. Yapılan işlemin ardından herhangi bir bekleme olmadan, hasta çıkış yapabilir. Ancak yapılan bu teknik yöntemini ardından hastanın dikkat etmesi gereken bazı basit hususlar bulunmaktadır. Yapılan işlemin ardından ortalama 2 saat boyunca herhangi bir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Bu önemsenmesi ve dikkat edilmesi gereken en önemli husustur. Aynı zamanda hastanın yine birkaç saat boyunca dinlenmesi gerekir.

Bronkoskopi Önemi Nedir?

Özellikle birçok önemli hastalık konusunda diğer tanı işlemleri işe yaramadığı vakit, bronkoskopi kesin bir çözüm olanağı sağlar. Yani akciğer ve solunum yolları üzerinde meydana gelen problemler karşısında, net olarak sorunun ortaya çıkarılmasına imkan vermektedir.