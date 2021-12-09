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Broca alanı nedir, nerede ve hangi lobda bulunur? Broca alanı görevleri neler ve hasarı sonucu ne olur

#Broca Alanı Nedir Nerede Ve Hangi Lobda Bulunur?#Görevi Nedir#Hasar Ne Yapar
Broca alanı nedir, nerede ve hangi lobda bulunur Broca alanı görevleri neler ve hasarı sonucu ne olur

Beynin önemli kısımları içerisinde broca alanı gelir. Aynı zamanda bu alanın nerede olduğu ve görevlerinin ne olduğu da yine merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Özellikle de görevleri ile beraber hasarlı üzerinden önemli bir yere sahip olduğunu anlatmak mümkün. Peki broca alanı nedir, nerede ve hangi lobda bulunur? Broca alanı görevleri neler ve hasarı sonucu ne olur detayları ile derledik.

 

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Öne çıkan görevleri ile beraber günümüzde beyin içerisindeki broca alanı en önemli kısımlar arasında bulunuyor. Özellikle bu bölümde meydana gelebilecek olan bazı hasarlar, kişinin yaşamını ciddi anlamda riske atmaktadır. Bu sebepten dolayı beyinde yer alan görevleri ile büyük öneme sahip olan kısımlar içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

Broca Alanı Nedir?

Konuşmanın üretilmesinden sorumlu olan kısım broca alanı olarak bilinmektedir. Merkezi sinir sistemi üzerinden gönderilen iletiler ile beraber, bu bölgede kelimelerin ve cümlelerin anlam bulunması sağlanır. Bu sebepten dolayı beyin bölgesinin en önemli kısımları içerisinde geldiğini ifade etmek mümkündür. Özellikle yaşanabilecek ciddi hasarlar nedeniyle, kişinin konuşma yeteneğini kaybetmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Orta şekilde tüm insanlarda kadın ya da erkek fark etmeden, broca alanı aynı görevleri üstlenir ve yapıya sahiptir. O yüzden bu bölgede yaşanabilecek olası problemleri karşı anında çözüm üretmek en önemli hususlar içerisinde geliyor.

Broca Alanı Nerede ve Hangi Lobda Bulunur?

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Beyin kabuğunun diğer bir ismi ile korteksin 44 ve 45 numaralı broddman alt kısmında bulunan bölüm broca alanı olarak ifade edilir. Aynı zamanda beyin bölgenin lob kısmı ile beraber ön tarafında bulunan bir yer olduğunu ifade etmek mümkün. Genelde korteksin 44 ve 45 numaralı broddman bölümü yan yana durur. Böylece birbirine karşı senkronize bir şekilde görevlerini yerine getirme özelliği elde ederler. Bu yönüyle önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek gerekir.

Broca Alanı Görevleri Nelerdir?

En çok merak edilen konular içerisinde broca alanının görevleri neler olduğu geliyor. Özellikle bu görevler kişinin günlük yaşamını etkileyen en önemli unsurlar içerisinde yer alır. Bu konuda bulmaca alanı temel bir görev üzerinden öne çıkar ve düzenli olarak yerine getirir. Bu bölüm ise konuşmanın üretilmesinde bir adım öne çıkmaktadır. Yani doğrudan broca alanının beyindeki görevi konuşma üretiminin sağlanmasıdır. Bu kısma gelen elektriksel sinyaller ile beraber merkezi sinir sistemi kapsamında kelime ve cümle üretimi sağlanır. Yani diğer bir deyişle işte harflerin can bulduğu kısım olarak da anlatmak mümkün.

Broca Alanı Hasarı Sonucu Ne Olur?

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Beynin en önemli kısımlarından biri olarak broca alanı ön plana çıkmaktadır. Özellikle kişinin günlük yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli bölümlerden biri olduğunu ifade etmek mümkün. Çünkü bu bölüm konuşmanın üretilmesi görevini ele alır. Bu görevi yerine getirme noktasında oluşabilecek hasar ciddi birtakım sorunlar ile karşı karşıya bırakabilir. Meydana gelebilecek farklı sebeplerden dolayı oluşan hasar sonucunda, kişide konuşma bozukluğu meydana gelir. Aynı zamanda bu sorun ise broca afazisi olarak ifade edilir. Korketsin 44 ve 45 isimli bölümlerinde yer alan bu sorun nedeniyle kişinin cümle kurma ve kelime çıkarma noktasında ciddi sorunlar yaşar.

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Broca Alanı Hasarı Neden Olur?

Merak edilen bir diğer sağlık sorunları içerisinde broca alanının neden olduğu ortaya öne çıkmaktadır. Genel olarak inme ya da tümör gibi sebeplerden broca proje alanı bölgesinde hasar meydana gelir. Bu hasar ortaya çıkan inme ile tümöre bağlı olarak şiddet bakımından değişkenlik gösterir.

 

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