Brent petrol, en önemli yatırım araçlarından birisidir. Genellikle Kuzey denizinden çıkarılan brent petrol dünya üzerinde yaygın olarak kullanılır.

Brent Petrol Nedir?

Dünya genelinde petrol çeşitleri üçe ayrılmaktadır. Rafineriler de bu üç petrolü kullanırlar. Ayrıca petrol anlaşmalarının üçte ikisinde brent petrolü kullanılır. Diğer petrol türleri ise WTI ve Umman olarak bilinmektedir. Brent petrolünün yoğunluğu oldukça düşük olması nedeni ile bu petrol de hafiftir.

Brent petrolünün içerisindeki sülfür oranının da düşük olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çok tatlı olan brent petroldeki sülfür oranı 0, 37 olarak bilinmektedir. Diğer petrollerdeki sülfür oranı daha yüksektir. Tatlı olması ile bilinen brent petrol pek çok yönden de çok avantajlıdır. Brent petrolden benzin ve dizel üretildiği için rafine işlemlerinin de daha ucuz olduğu düşünülmektedir. Düşük sülfür içeren brent petrolün maliyeti de çok azdır.

Brent Petrol Nasıl Alınır?

Ekonomideki hızlı gelişmeler para kazanmanın da birbirinden farklı yollarının geliştirilmesini sağlıyor. Yatırımcılar kendilerine en uygun yatırım aracını seçiyorlar. Özellikle brent petrol en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Forex piyasası brent petrolün alınması ve satılması için oldukça uygun bir piyasa olarak bilinmektedir.

Brent petrole yatırım yapmak için forex içerisinde hesap açmak gerekir. Forexte hesap açıldıktan sonra brent petrolü işlemleri de yapılabilir. Bu alanda para kazanmak için doğru metotlar kullanılmalıdır. Özellikle de brent petrolündeki fiyat hareketlilikleri yatırımlar üzerindeki kar oranını arttıran faktörler arasında yer almaktadır. Bu kar oranları da yatırımcılara para kazandıran en önemli faktörlerden birisidir.

Brent Petrol İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ekonomide yatırımların arttırılması ve paranın değerlendirilmesi için çeşitli metotlar değerlendirilir. Bu nedenle forex piyasasında yer alan brent petrolü için doğru işlem saatlerine dikkat edilmelidir. Türkiye genelinde brent petrol işlemleri saat 03: 00 ile 23:59 saatleri arasında yapılır.