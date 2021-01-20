Breadboard nedir ve ne işe yarar? Breadboard (Devre tahtası) nasıl kullanılır?

Breadboard günümüzde devreler için kullanılan en önemli araçlar arasında yer almaktadır. Devreleri test etmek için kullanılan bu sistem, böylece sağlıklı bir çalışma üzerinden elektronik sistemlerin hazırlanmasına fırsat vermektedir. Bu aracı bir nevi kontrol sistemi olarak da söylemek mümkündür. Şimdi bu araç hakkında farklı bilgileri öğrenelim.

Breadboard Nedir?

Kurmuş olduğumuz devreleri lehimleme yapmadan sağlıklı bir şekilde test edilmesini sağlayan araca breadboard denir. Özellikle baskı devre ya da delikli plaketler üzerine aktarma gerçekleştirmeden önce, tüm devreleri ilk olarak inceleme imkanı vermektedir. Bu sayede sistemlerin çalışıp çalışmadığını çok daha etkin bir şekilde anlama şansını elde edebiliriz. Bu da henüz sistemleri bir araya getirmek suretiyle bütün oluşturmadan önce, sağlamlık testini gerçekleştirilmesine olanak oluşturmaktadır.

Breadboard Ne İşe Yarar?

Elektrik ve Elektronik cihazlar için breadboard vazgeçilmez araçlar arasında yer alır. Elektronik devreler tasarlanmadan ve bir araya getirilmeden önce, test edilmesine olanak sağlamaktadır. Yani elektronik devrelerin çalışıp çalışmadığını anlamak için etkin bir olanak sağlar. Aynı zamanda bağlantıların yanlış olup olmadığı konusunda etkin bir bilgi verir. Böylece elektrik ve elektronik dünyası açısından kullanılacak olan tüm cihazlar, sağlıklı bir şekilde bir araya getirilebilir ve kullanılabilir. Bu sebepten dolayı tasarımı yapılan her türlü elektrik ve elektronik cihazların vazgeçilmez test sağlayıcısı olarak breadboard öne çıkıyor.

Breadboard (Devre Tahtası) Nasıl Kullanılır?

Üzerinde yer alan + ve - biçiminde öne çekme satırlar gerilim bağlantılarını oluşturmak adına kullanılmaktadır. Böylece breadboard üzerine yerleştirilen bileşenlerin gücü bu şekilde sağlanır. Orta kısmında ayrıca 5 delikten oluşan sütun bulunur. Bu delikler üzerinden sistemler iletim için kullanılır. Böylece komponentler birbirine bağlanmış olur ve hazır hale getirilir.

Breadboard üzerinde bulunan mavi ve kırmızı güç hatları, aynı zamanda sütunlar her iki tarafta bulunur. Bu hatlar birbirinden ayrıdır ve iletim halinde olmazlar. Bu sistem dahilinde sistem çalıştırılır ve test etme imkanı tüm cihazlar için gerçekleştirilir. Ne kadar biraz karmaşık gibi görünse dahi aslında uygulama söz konusu olduğunda, breadboard kullanımı oldukça kolaydır. Bu sistem aynı zamanda devre tahtası olarak da bilinir ve tüm elektronik ile elektronik cihazlar adına kullanılır.