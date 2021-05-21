Bralet nedir? Bralet sütyen nasıl kullanılır

Bralet sütyenler ilk üretimlerinde daha çok genç kızlar için üretilen daha hafif ve rahat olması nedeniyle tercih edilen iç çamaşırları olmaktadır. Zamanla birçok kadının tercihi haline gelen ve iç çamaşırı olmaktan çıkan hatta kıyafet tamamlayan bir eşya olarak tercih edilen hale gelmiştir.

Bralet Nedir?

Bralet iç çamaşırı olarak kullanılan sütyenin bel veya bedeni sarıcı genellikle dantel kullanılarak bedeni saran ve çevreleyen çeşidi olmaktadır. Bralet sütyen olarak hafif ve kullanımı kolay bir ürün olarak tercih edilmesinin yanında kullanılan dantel modelleri ile kadınsı bir form veren bir iç çamaşırıdır. Bralet sütyenler öncelikle ergenlik çağına girmiş kızlar için kullanılırken moda bakımından talebin artmasıyla daha büyük bedenlerde de üretilen şık ve gösterişli eşyalar olmaktadır.

Bralet Sütyen Nasıl Kullanılır?

Bralet sütyen kullanımı rahat özellikle sıcak havalarda kadınlar için büyük rahatlık sağlayan formları bulunan bir model çeşididir. Kullanımında özellikle gömlek içine giyilmek suretiyle kullanıldığı gibi deri ceket veya şık bir ceket içerisine de kombin yapılan ürünlerdir.

Bralet sütyen kullanımında beden ölçülerine göre almak mühim olmaktadır. Bralet sütyenler göğüs bölgesinin altından bele kadar bedeni çevreledikleri için dantel ve esnek kumaştan imal edilmektedir.

Bralet sütyenler transparan kıyafetlerin içerisinde şık bir görüntü elde etmek için kullanıldığı gibi daha spor kıyafetlerde de kullanılan özellikte tamamlayıcı hem iç çamaşırı hem de aksesuar şeklinde kullanılmaktadır.

Bralet sütyenlerde giyilmesi kolay olması açısından yandan açılma ve kapama yapılarak giyilmesi daha kolay hale getirilmektedir. Bralet sütyenler özellikle bahar aylarında daha çok tercih edilen iç çamaşırlarıdır.

Bralet sütyenler kullanım amacı rahatlık olduğu için dış giyimde de iç giyimde de kullanılmaktadır. Fanila olarak da kullanılabilmektedir. Bralet sütyenlerin diğer sütyenler en göre yıkanması daha kolay ve deformesi zor olduğu için tercih edilme oranı da bu nedenle artmaktadır.