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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 04:47 | Son Güncelleme:

Boş Gezenin Boş Kalfası ne demek? Boş Gezenin Boş Kalfası deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Boş Gezenin Boş Kalfası ne demek? Boş Gezenin Boş Kalfası deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin günlük yaşantımızdaki konuşma dilimizde ki yeri ve önemi büyük olmaktadır. Günlük dilimizde sıklıkla kullandığımız deyimler arasından boş gezenin boş kalfası deyimi de yer almaktadır. Bu deyimin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını, anlamına ve ne demek olduğuna dair bilgileri derledik.

Boş gezenin boş kalfası deyimi tam olarak bir baltaya sap olmak deyiminin zıttı anlama sahip olmaktadır.

 Boş Gezenin Boş Kalfası Olmak Ne Demektir?

 Bu deyimin kullanış amacı hiçbir işe yaramayan insanları betimlemektir. Aylak bir şekilde işsiz güçsüz dolaşan kişileri bu deyim ile betimleriz.

 Boş Gezenin Boş Kalfası Olmak Deyiminin Anlamı

Boş gezenin boş kalfası olarak betimlenen kişiler özellikleri arasında; hiçbir işte çalışmayan, aylak bir şekilde dolaşan ve insanlar hiçbir yararı olmayan olamamak deyimi zıt anlamlı olmaktadır.

 Bu deyimin genellikle herhangi bir işe sahip olmayan kişiler için kullanılmasının yanında insanlar hiçbir yararı olmayan bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.

 Boş Gezenin Boş Kalfası Olmak Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

 Okulu bıraktığından beri serseri bir şekilde dolaşan Ahmet'in annesinin en büyük üzüntüsü oğlunun boş gezenin boş kalfası olarak günlerini geçirmesi olmaktadır.

 

 

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