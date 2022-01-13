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Bonsai'nin ficus, ardıç, platanos ve carpinus olmak üzere pek çok çeşidi bulunur. Bazı çeşitleri çiçek açmaya elverişliyken bazıları değildir.

Bonsai Ağacı Çiçek Açar mı ya da Neden Açmaz?

Bonsai ağacı türleri genellikle çiçek açmaya elverişlidir. Gerekli bakımları yapıldığı zaman açık pembe ve beyaz renkli çiçekler açmaktadır. Dönemsel olarak çiçekleneceği için kış aylarında çiçeklenmesini beklememek gerekir. Baharda ve yaz aylarındaysa çiçek açarak çoğalmaya hazır hale gelir.

Bonsai Ağacının Çiçek Açması için Neler Yapılabilir?

Salon bitkisi olan Bonsai ağacının bahar ve yaz dönemlerinde çiçek açabilmesi için bakımına dikkat edilmesi gerekir. Doğrudan güneş ışığı almaması, suyun yalnızca saksıya dökülerek değil bitkiye püskürtülerek verilmesi gerekir. Böceklenmelere karşı doğru ilaçlamalar, toprağı havalandırma işlemi ve gübrelemeyle birlikte çiçek açması daha kolay olur.