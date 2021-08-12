Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verir? Karar Kaç Günde Sonuçlanır?

Vergi ve idari mahkeme kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularının incelenmesi ve hakkında karar veren asıl derece mahkemesine Bölge İdare Mahkemesi adı verilmektedir. Pek çok görevi bulunan Bölge İdare Mahkemesinin uygulamada diğer ismi ise istinaf mahkemesi olmaktadır.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verilir?

Bölge İdare Mahkemesinin temel görevi istinaf incelemesi yapmaktır. Ayrıca 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer özel kanunlarla belirlenen farklı pek çok görevi de bulunmaktadır. Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir.

Karar Kaç Günde Sonuçlanır?

Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Kanunda altı ay kuralı bulunsa da fiilen bu süreler artabilmektedir. Bunun sebebi ilgili yasa maddesi bir bütün ile incelenmesi ve 6 aylık süre aslında hakimin karar verme süresi olmasıdır. Ülkemizde Bölge İdare Mahkemesinin karar verme süresi genellikle 1 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.