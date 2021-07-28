Boğaziçi’nde rektörlük yarışı başladı

4 İSİM BELLİ OLDU

Boğaziçi TV’nin verdiği bilgiye göre; rektör seçimlerine akademisyenler Mine Eder, Ünal Zenginobuz, Cem Say ve Ali Tekcan aday olacak. Adaylardan Mine Eder Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, Ünal Zenginobuz Ekonomi Bölümü’nde, Cem Say Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, Ali Tekcan Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi.

‘BOĞAZİÇİLİ OLSUN’

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimine ilişkin yaptığı kamuoyu açıklamasında, bir üniversiteye rektör olabilmek için, eski veya yeni hiç bir mevzuatta ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmadığını belirtmişti. Tüm adayların üniversitenin öğretim görevlisi olması gerektiğini vurgulayan BOUN bileşenleri ise, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada üniversitenin tüm paydaşlarının dahil olduğu demokratik bir seçim talebinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi senatörleri de rektörlüğe aday olacaklar için yayınladığı mektupta, “Rektör akademik özgürlüğü savunabilmeli” dedi. Yükseköğretimde yeni bir yönetim modeline ihtiyaç olduğu belirtilen mektupta, 11 senatörün imzası var.