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Boğaza takılan kılçık nasıl çıkar? Boğazda kalan yemek, ekmek artığı nasıl gider?

#Kılçık#Boğaz#Hırıltı
Boğaza takılan kılçık nasıl çıkar Boğazda kalan yemek, ekmek artığı nasıl gider

İnsanlar yemek yerken bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle yemeklerin boğaza kaçması veya boğazda takılması durumunda zor bir süreç yaşanabiliyor. Kişiler boğaza takılan kılçıkların nasıl çıkarılacağı konusunda araştırma yaparak bilgi sahibi olmak istiyor. Boğazda kalan yemekler veya ekmek artıklarının nasıl çıkarılacağı merak edilen bir bilgidir. Boğaza takılan kılçık nasıl çıkar? Boğazda kalan yemek, ekmek artığı nasıl gider? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Yemek yerken her insanın boğazına farklı gıdalar kaçabiliyor. Boğaza takılan bir kılçık, su ve yumuşak gıdalar tüketilerek boğazdan gitmesi sağlanabilir. Boğulma tehlikesi olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

 Boğaza Takılan Kılçık Nasıl Çıkar?

 Günümüzde herkesin severek tükettiği yemeklerden biri de, balık yemeğidir. Balıklar yapısı gereği içerisinde kılçıklar bulunur. Balık tüketenler dikkatli olmadığı zamanlarda kılçıklarla ilgili büyük sorunlar yaşayabiliyor. Kılçıkların yanlışlıkla yutulması bazı durumlarda boğaza takılabiliyor.

 Boğaz bölgesine takılan kılçıklar kişilerin oldukça endişe yaşamasına neden oluyor. Boğaza takılan kılçıkların boğulmaya neden olup olmadığı tespit edilmelidir. Kişileri rahatsız eden durumlar göz ardı edilmemeli ve görülen tüm belirtiler gözlemlenmelidir. Boğulma riski olup olmadığı şu belirtilerle anlaşılabilir;

Sessiz öksürük

Tıkanma

Hırıltılar

Boğazı tutma

Konuşmada zorluk

Nefes almakta zorlanma

Cildin morarması

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Kişilerde ciddi belirtiler gözlemlenmiyorsa, boğulma durumu yaşanmıyor demektir. Boğazda takılan kılçıklar sıvı yardımıyla çıkarılabilir. Özellikle yumuşak gıdalar su ile birlikte tüketilerek, boğazdan çıkarılması kolaylaşır. Gazlı içecek tercihi de, boğazda takılan kılçıklar için oldukça yararlı bir yöntemdir. Gazlı bir içecek içilerek, boğazın yumuşaması sağlanabilir ve takılan kılçığın çıkarılmasına yardımcı olabilir. Boğulma yaşanması durumunda tıp alanında bilinen heimlich manevrası uygulanır.

 Boğazda Kalan Yemek, Ekmek Artığı Nasıl Gider?

 Kılçık dışında kişilerin boğazına takılan farklı gıdalar da bulunuyor. Özellikle yemek ve ekmek artıkları boğazda kolayca takılabilen gıdalardır. Kişiler yaşanan tıkanmalar neticesinde korku içine girerek ne yapması gerektiğini bilmiyor. Sıvı ve yumuşak yiyeceklerin tüketilmesi, boğazda takılan gıdaların boğazdan kolayca geçmesine yardımcı olacaktır. Daha farklı sert cisimlerin yutulması, boğazda yaşanan tıkanmaları arttırabilir. Mümkün olduğunca sıvı tüketilmesi gerekir. Boğazdan kolayca geçebilecek gıdalar tüketilerek, boğazda kalan gıdalar çıkarılabilir. 

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#Kılçık#Boğaz#Hırıltı