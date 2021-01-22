Bobin nedir ve ne işe yarar? Bobin nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır?

Bobinler ya da diğer adı ile indüktörler, iki terminali basit bir elektronik bileşendir.

Bobin Nasıl Çalışır ve Nerelerde Kullanılır?

Bobinin üzerinde bulunan iletkenin makara üzerinde tam tur atmasına spir ya da sarım denir. Bobinler, indüktans özelliğine sahip olan telden yapılır. Henry, indüktans birimidir. İndüktans değerini ise, iletkenin kesiti, çekirdeğin cinsi, bobin halka veya çubuk şeklinde olması ve çapı etkiler.

Burada kullanılan çekirdeğin cinsi dielektrik malzemeler olarak bilinen cam, plastik, ahşap gibi malzemeler kullanıldığı zaman bobin üzerinden akım geçtiği zaman manyetik alanın etkisi düşük olur. Çekirdeğin cinsi ise ferromanyetik bir malzemeden seçilirse manyetik alanın da etkisi önemli ölçüde artar.

Bobinlerin Çeşitleri

Bobinlerin farklı çeşitleri vardır. Bunların ilki, hava çekirdekli bobinler ve ferromanyetik malzemeden yapılmış bir çekirdek kullanmayan bobinlerdir. Bu bobinler, seramik, plastik ve manyetik olmayan formlara sarılmış bobinleri ve ayrıca sarımların içinde çekirdek bulunmayan ve sadece hava olan bobinleri belirtir.

Hava çekirdekli bobinler, ferromanyetik çekirdekli bobinlere göre daha düşük indüktansa sahiptir. Hava çekirdekli bobinler, genellikle yüksek frekansla çalışır. Çünkü ferromanyetik bobinler, ferromanyetik çekirdekte oluşan, çekirdek kayıpları olarak adlandırılan ve frekansla artan enerji kayıpları içermez.

Bobinler Ne İşe Yarar?

Bobinler, geçici olarak manyetik alan içinde topladığı enerjiyi daha sonra tekrar devreye sokarak akım dalgalanmalarını ve yükselmelerini arttırır. Bobine alternatif akım uygulandığı zaman iki durum meydana gelir.

İlk olarak alternatif akımın değeri başlangıçtan maksimuma doğru giderken bobin üzerinde oluşan farklı yönlerde bulunan manyetiklerin etkisi ile bu bobinin akım artışını azaltmaya çalışır. Doğru bir akım ile bobinler bir iletken tel gibi görev yapar. Aynı zamanda bobinler, kablosuz iletişim devrelerinde, analog devrelerde sinyal işlemede çok sık kullanıldı.

Bobinlerin İşlevi

Bobinler, seri bir halde ya da kondansatöre paralel bağlanarak istenmeyen sinyallere karşı filtre görevi görür. Çevre birimleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere pek çok elektronik ekipmanda güç kaynakları ve bobinler kullanılır. Seri bobinler devreye bağlandığı zaman el değer indüktans hesaplanır.

İndöktötün Özellikleri

İndöktötün üzerinden geçen akım ani olarak gelişmez. Bu durum, indöktörler hakkında bilmeniz gereken en önemli özelliktir. İndöktörün üzerinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan, indöktör akımının aniden değişmesi yerine seviyeli olarak artmasını ya da azalmasını sağlar.

İndöktörler, elektrik devreleri ile denklemlerinde L harfi ile gösterilir. Birimi ise, Henry’dir.

Kare dalganın pozitif kısmı indöktör üzerinde zamanla artan bir akım oluşturuyor. Gerilim ortadan kalkınca da indöktörler oluşan akım aniden değil de azalarak kayboluyor.

İndöktörün Manyetik Alan Formülü

İndöktör üzerinden elektrik akımı geçtiği zaman manyetik bir alan oluşur. Bu akım ile birlikte oluşan manyetik alanın formülü ise;

Burada;

B -> Manyetik alanı

µ -> Havanın manyetik geçirgenliğini

n -> İndüktörün birim uzunluğundaki sarım sayısını

l -> İndüktörün uzunluğunu

B = µ *n * l formülü ile gösterilir.

Bobin’in DC’de Davranışı

Bobin aslında tel sarmaldan oluşan bir tel parçasından oluşur. Bu nedenle DC gerilim ile devrenin herhangi bir yerinde bulunan tel ya da kablodan farksız şekilde davranır. Pek çok farklı indöktör çeşidi bulunuyor. Bobinlerin bağlı olduğu tel cinsi piyasada bobin teli ismi ile bulunur. İndöktörler, anahtarlamalı hiç kaynaklarında ve manyetik depolama alanlarında da kullanılır. AC geriliminin yükseltilmesi ve alçaltılmasında da kullanılır.