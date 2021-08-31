Bmw Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Bmw Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Araç sahibi olmak isteyenlerin kafasını karıştıran konulardan biride hangi marka aracı tercih edecekleri yönünde olmaktadır. Günümüzde artan isteklere göre ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen insanlar tercihlerini de bu doğrultuda yapmaktadırlar. Araç sahibi olacakların göz önünde bulundurduğu kriterlerden biri de kalite olmaktadır. Araç markalarından biri olan Bmw firması da insanlar tarafından araştırılan bir marka olarak ifade edilmektedir. Peki, Bmw hangi ülkenin markası ve nerede üretiliyor? Bmw ne zaman kuruldu, sahibi kimdir ve kısaca tarihçesi nedir? İşte, Bmw markası hakkında araştırma yapanların bilmeleri gereken detaylar.
Bmw firması bir otomobil markası olmakla birlikte zamanla motosikletler ve bisikletlerde üretmiştir.
Bmw Hangi Ülkenin Markası?
Bmw adı verilen firma, Almanya'da üretilmektedir.
Bmw Nerede Üretiliyor?
Bmw markasının genel merkezi Almanya'nın Münih ve Bavyera kentleri olmaktadır.
Bmw Ne Zaman Kuruldu?
Bmw otomobil şirketi, 7 Mart 1916 yılında kurulmuştur.
Bmw'nin Sahibi Kim?
Bmw'nin sahipleri Camillo Castiglioni, Franz Josef Popp ve Karl Rapp olarak bilinmektedir.
Bmw'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Bmw, 1916 yılında kurularak otomobil, motosiklet ve bisiklet üreten bir firmadır. Bmw şirketinin merkezi Almanya'nın Münih kentinde bulunmaktadır. Bmw firması ilk zamanlarda sadece uçak motoru üretebilirken zamanla otomobil üretecek kapasiteye ulaşmıştır. Bmw kelimesinin Türkçe açılışı: Bavyera Motor Fabrikaları A.Ş. olmaktadır. Şirketin dili İngilizcedir. Bmw şirketinin sloganı ise,' sheer driving pleasure ' yani gerçek sürüş keyfi olarak belirtilmektedir.