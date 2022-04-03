Bmc ne demek ve açılımı nedir? Bmc neyin kısaltması

Haberin Devamı

BMC, bir otomotiv firmasıdır. Türkiye'de faaliyet gösteren ve tam anlamıyla yerli otomotiv firmalarının başında gelmektedir. BMC, ismini birçok insan duymasına rağmen açılımı ile ilgili bilgi sahibi insan sayısı sınırlıdır. Bu da insanlarda BMC açılımı nedir sorusunu akla getirmektedir.

BMC Ne Demek?

BMC, İzmir şehrinde üretim yapan ve tam olarak yerli olan bir otomotiv üreticisidir. 1964 yılında kurulmuş bir firmadır. Kamyonet, kamyon, çekici, minibüs, otobüs, askeri araç, mayına dayanıklı olan personel taşıyıcı araç imal etmektedir. BMC, ilk yıllarında farklı markalar ile üretim yapmıştır. Birçok ülkede de fabrikası olan bir kurulu olmuştur. Zamanla askeri araçlar konusunda da üretime başlamıştır. BMC, yerli olması sebebiyle insanların daha çok ilgilendiği ve merak ettiği bir marka halindedir.

Haberin Devamı

BMC Neyin Kısaltması?

BMC, British Motor Company açılımına sahip bir otomotiv firmasıdır. 1960’lardan günümüze kadar varlığını korumuş bir markadır. Bu yönüyle yerli olarak yoluna devam etmektedir. Üretim alanları sürekli olarak genişlemiş ve büyümüştür. British Motor Company, birçok ülkeye ihracat gerçekleştirmekte ve ülke ekonomisine önemli bir katkı vermektedir.