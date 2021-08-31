BMC Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? BMC Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

BMC markası, 2,8 tondan başlayarak 40 tona kadar olan yük ve yolcu taşımacılığının bütün sınıfları arasında özel araç üretimi yapabilen Türkiye'nin tek, dünyanın ise dört üreticisinden bir tanesi olmuştur.

BMC Hangi Ülkenin Markasıdır?

Sınai ve fikri mülkiyetinin bir Türk firmasına ait olan, 0 yerli bir yapıya sahip olan BMC markası, Avrupa'ya ihracat yapmakta olan ilk Türk ticari taşıt üreticisi olmuştur.

BMC Nerede Üretiliyor?

BMC markasının esas olarak üretim yeri Türkiye’dir. Türkiye’den çeşitli ülkelere hizmet sağlamaktadır.

BMC Ne Zaman Kurulmuştur?

BMC markası 1964 tarihinde İzmir’in içinde kurulmuş olan bir markadır. Bu marka günümüzde önemli bir yere sahiptir.

BMC Markasının Sahibi Kimdir?

BMC markası, 30 Nisan 2014 tarihinde TMSF tarafından yapılmış olan ihalede tek katılımcı olması ile birlikte teklif veren iş insanı Ethem Sancak'a ait bulunan "Es Mali Yatırım" tarafından 751 milyon TL’ye satın almıştır.

BMC’nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

BMC, 1964 senesinde İzmir'de kurulmuş olan bir şirkettir. İlk senelerde Austin ve Morris markalı ticari taşıtları üretmiştir. 1966 senesinden beri kamyon, traktör, kamyonet ve motor üretimini gerçekleştirmeye başlamıştır. BMC'nin başlangıç aşamasında %74 düzeyde olan yerli sermaye oranı 1989 senesinde Türkiye'nin 0 oranında yerli sermayeli olan tek ticari taşıt üreticisi konumuna yükselmiştir.