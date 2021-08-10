Bluetooth Kulaklık Bilgisayara Nasıl Bağlanır? Bluetooth Kulaklığı Laptop Ve Masaüstü Bilgisayara Bağlama

Klavyeler, telefonlar, hoparlörler ve çok daha fazlası olmak üzere her çeşit Bluetooth cihazını bilgisayarlar veya laptoplar ile eşleştirmek mümkün olmaktadır. Bunu yapabilmek için gerekli olan en önemli unsur; bilgisayarın ya da laptopun bluetooth özelliğine sahip olmasıdır. Dizüstü bilgisayar ya da tablet gibi çoğu bilgisayarlarda yerleşik bir şekilde Bluetooth bulunmaktadır. Bilgisayarın bluetooth özelliği mevcut değil ise bu özelliğe sahip olabilmek için bilgisayarın USB bağlantı noktasına herhangi bir USB bluetooth bağdaştırıcısının takılması gerekir.

Bluetooth Kulaklıkları Bilgisayarlara veya Laptoplara Bağlamak Mümkün müdür?

Bluetooth çağımızda fazlaca tercih edilmekte olan kablosuz bir bağlantı yoludur. Verileri karışan, iyi gözükmeyen, yer kaplayan kabloların yerine daha kısa mesafe radyo frekanslarının iletilmesini sağlar. Bluetooth'un kullanım alanının artış göstermesi ile beraber cihazlar arasında yer alan bluetooth bağlantısının nasıl yapılacağı konusu da gündeme gelmektedir.

Kullanımı bir hayli rahat olan bluetooth kulaklıklarının bilgisayarlara bağlanması bir hayli kolaydır. Bahsedilen bluetooth kulaklıkların, Windows işletim sistemine sahip olan cihazlar ve macOS işletim sistemine sahip olan cihazlar özelinde farklı tipte bağlantı ayarları bulunmaktadır.

Bilgisayarlarda veya Laptoplarda Bluetooth Kulaklıklar Nasıl Bağlanır?

Bilgisayar veya laptop üzerinde bluetooth kulaklığı bağlayabilmek için şu adımların takip edilmesi gerekir:

Bilgisayara bağlamayı arzu edilen kulaklığın bluetooth niteliğinin aktif hale getirilmesi gerekir. Bu özelliğin aktif hale getirilme biçimi cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Bu sebeple cihazın kullanma kılavuzuna bakmak gerekir. Öncesinde ise kulaklığın şarjının mevcut olduğundan emin olunmalıdır.

Bilgisayarın başlat menüsü açılır. Bu işlemi var ise klavyedeki başlat tuşuna basılarak ya da bilgisayarın sol alt köşesinde yer alan Windows simgesine basılarak gerçekleştirebilir.

Başlat menüsünün sol alt kısmında yer alan "Ayarlar" kısmına tıklanır.

Ayarlar paneli içerisinde üst tarafta yer alan "Cihazlar" yazan yere tıklanır.

Cihazlar paneli içerisinde sol tarafta yer alan "Bluetooth & Diğer Cihazlar" yazısına tıklanır.

Ulaşılan sayfadan bluetooth aktif hale getirilir.

Bilgisayarın bluetooth özelliğinin aktif hale gelmesinden sonra "+ Bluetooth veya başka cihaz ekle" yazmakta olan yere tıklanır. Bu yazı genel olarak sayfanın en üzerinde yer alır.

Yeni açılmış olan sayfada üstte yer alan "Bluetooth" yazısına tıklanır. Bu sayfada ise bilgisayar, yakınlarda bağlantı kurabileceği nitelikteki cihazları aramaya başlayacaktır.

Bu sayfada aranmakta olan cihazların arasından kulaklığın modelini ya da adının bulunması gerekir. Daha sonra üstüne tıklanır.

"Eşleştir" yazılı olan yere tıklanır. Bu işlemden sonra iki cihaz birbiri ile eşleşecektir. Bundan dolayı kulaklık ses kaynağı olarak bilgisayar içerisinde kullanılacaktır.