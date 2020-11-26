Biyomühendislik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyomühendislik bölümü, tıp alanı ile mühendisliği birleştirme çabasında olan bir bölümdür. Tıp alanında kullanılan teknolojilerin üretilmesi söz konusudur.

Biyomühendislik Bölümü Nedir?

Biyomühendislik bölümü temel olarak teknik elemanlar yetiştirir. Bölümün ele aldığı konu biyolojik sistem ve süreçlerdir. Bölümde bu sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojiler üretmek söz konusudur. Bu bölümde öğrenciler öncelikle mühendisliğin temel ilkelerini kavrarlar. Ardından da biyolojik olayları ve mekanizmaları mühendislik açısından incelemeyi öğrenirler. Sonuç olarak bu bölümde öğrenciler matematik, fizik ve kimya alanlarında bir altyapı oluştururlar. Böylelikle moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, hücrelerin biyolojisi konularında uzman olurlar.

Biyomühendislik Bölümü Amacı Nedir?

Bölüm, Biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında ileri düzey bilgiye sahip, bilimsel yöntemleri kavramış, araştırmacı, disiplinlerarası çalışmayı başarabilen, problem çözme yeteneği olan, etik değerleri önemseyen biyomühendisler yetiştirmeyi ve bunları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar.

Biyomühendislik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olanlar, biyomühendis olurlar. Kariyerlerine yön verme konusunda farklı alternatifleri bulunsa da, genellikle bu bölümden mezun olanlar biyomühendis olarak çalışmayı tercih ederler.

Biyomühendislik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bölüm toplamda 8 yarıyıldan oluşur ve 4 sene sürer. Aynı zamanda tüm öğrenciler 6. yarıyıl sonunda staj yapmalıdırlar.

Biyomühendislik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Eğer bir öğrenci bu bölümü okumak istiyorsa, öncelikle fen bilimleri ve biyoloji, kimya gibi konularda başarılı olmalıdır. Bilimsel konularda meraklı olmalı ve araştırma yapmayı seven bir karakterde olmalıdır. Planladıklarını uygulama ve tasarım konularında başarılı olmalıdır. Bu bölümde dikkat çok önemlidir. Bu sebeple bölümü okuyacak öğrencinin dikkatli olması ve ayrıntıları gözünden kaçırmamayı bilmesi gerekir.

Bir diğer önemli konuda bölümü okuyacak öğrencinin kimyasal ya da biyolojik maddelere alerjisinin olmamasıdır. Çünkü aksi durumda ciddi sağlık sorunları ve bölümden keyif almama gibi durumlar ortaya çıkar. Aynı zamanda bölümü okumak için sabırlı ve sorumluluk sahibi de olmak gerekir.

Biyomühendislik Bölümü İngilizce midir?

Türkiye'de biyomühendislik bölümü eğitimleri, bazı üniversitelerde İngilizce, bazı üniversitelerde ise Türkçe olarak verilmektedir.

Biyomühendislik Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bölüm, SAY (Sayısal) puan türü ile öğrenci almaktadır. Bölüme giriş puanları üniversiteden üniversiteye değişkenlik göstermektedir. Burslu eğitim veren üniversiteler de bulunmaktadır.

Biyomühendislik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili gibi derslerin eğitimi verilmektedir. Bunlar dışında bölümle alakalı şu dersler okutulmaktadır:

Bilgisayar

Genel Biyoloji

Kariyer Planlama

Temel Laboratuvar

İstatistik

Termodinamik

Stokiometri

Mikrobiyoloji

Moleküler Biyoloji

Fizyoloji

Bitki Doku Kültürleri

Hayvan Doku Kültürleri

Mikrobiyal ve Viral Genetik

Immunoloji

İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrik Sistemleri

Genel Ekonomi

Genetik Mühendisliği

Biyopress Mühendisliği

Akışkanlar Mekaniği

Simülasyon ile Proses Analizleri

Biyomühendislik Tasarımı

Biyomühendislik Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Biyomühendislik iş olanaklarının en fazla olduğu alanlardan biridir. Bu bölümden mezun olmuş olan öğrenciler ilaç sektöründe, gıda sektöründe, biyokimyasal alanlarda, biyomedikalde, madencilik alanında, bitki ve hayvan türleri çalışmaları alanında, geri dönüşüm ve arıtma sektörlerinde çalışabilirler.

Biyomühendislik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezun olan öğrenciler genetik analizler ya da biyolojik ve sitolojik testler yapan firmalarda iş bulabilirler. Ayrıca biyolojik üretim teknolojileri alanında çalışan firmalar da iş bulabilecekleri alanlardır. Bunların dışında malzeme tasarımı, gelişimi ve üretimi gibi konularda da biyomühendislik bölümü mezunları rahatlıkla iş bulabilirler.

Biyomühendislik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Abdullah Gül Üniversitesi (İngilizce)

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce)

Bursa Teknik Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi (İngilizce)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce)

Kırıkkale Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (İngilizce)

Marmara Üniversitesi (İngilizce)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (İngilizce)

Üsküdar Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)

Üsküdar Üniversitesi (İngilizce) (%75 Burslu)

Yakındoğu Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)