Biyoloji Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyoloji öğretmenleri, biyoloji, canlı ve cansız organizmalar ile ilgili öğrencileri bilgilendiren eğitimcidir.

Biyoloji Öğretmenliği Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Biyoloji öğretmenliği, devlet ve özel okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilere fen bilgisi ve biyoloji dersi veren eğitimcidir.

Biyoloji Öğretmenliği Nedir?

Biyoloji öğretmenliği; canlılar ve tüm yaşam evreleri ile ilgilenen biyoloji bilimini öğrencilerine etkili bir biçimde aktarmakla yükümlü eğitimcilerdir.

Biyoloji Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Biyoloji öğretmenliği Bölümünün amacı, öğrencilerin biyoloji eğitimi almasını sağlamak, canlıların dünyasını tanıtmak ve bu alandaki yenilikleri öğrencilerle paylaşmaktır.

Biyoloji Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Biyoloji öğretmenleri, öğrencilerle birebir ilgilenir ve ilişki kurar. Biyoloji ile ilgili konuları öğrencilerine onların yaş ve zeka seviyesine uygun olarak etkili bir şekilde anlatır. Biyoloji öğretmenlerinin görev ve yetkileri şu şekildedir;

Eğitim vereceği öğrenci grubunun özelliklerini tanıyarak buna göre bir eğitim programı hazırlar.

Öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirir.

Öğrencilerin sorunlarına çözüm bulur ve bunları çocuğun ailesi ile paylaşır.

Eğitici kol çalışması ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların eğlenirken öğrenmesini ve sosyal yönlerini geliştirmeyi amaçlar.

Alanı ile ilgili gün el gelişmeleri takip ederek öğrencilerine bu yenilikleri aktarır.

Sınıf ya da rehber öğretmenliği yaptığı sınıfın tüm sorunları ile ilgilenir.

Nöbetçilik yaptığı zaman okul disiplinini sağlar.

Öğrencilerin muhakeme yeteneğini geliştirmek için soru cevap uygulaması yapar.

Biyoloji Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Biyoloji öğretmenliği 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Aynı zamanda biyoloji bölümü okuyan kişiler, formasyon eğitimi alarak biyoloji öğretmenliği yapma fırsatı elde eder.

Biyoloji Öğretmenliği Okumak için Ne Gereklidir?

Biyoloji öğretmenliğini okuyabilmek için ÖSYM’nin gerçekleştirdiği temel yeterlilik sınavları ve alan sınavlarından yeterli puan almanız gerekiyor. Aynı zamanda biyoloji bölümü okuyan kişiler, formasyon eğitimi alarak biyoloji öğretmeni olabilir. Bu bölüme yerleşmeye hak kazanan kişiler, bölümü bitirdikten sonra ”Biyoloji Öğretmenliği Lisans” diploması almaya hak kazanır.

Biyoloji Öğretmenliği Öğretimi İngilizce Midir?

Biyoloji öğretmenliği Öğretimi almak, Türkçe verilen bir eğitimdir. Bu kişilerin Türkçe’ye hakim olması ve etkileyici bir anlatım dili kullanması gerekir.

Biyoloji Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Biyoloji öğretmenliği, sayısal puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölüme yerleşmek isteyen kişilerin sayısal ile arasının iyi olması ve fizik, kimya, biyoloji ile yakından ilgili olması gerekir.

Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

HAYVAN HİSTO.VE EMBRİYO

HAYVAN HİSTO.VE EMBRİYO. LAB.

GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

LABORATUVAR VE DENEY TEKNİĞİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

GENEL BOTANİK LAB.

GENEL BOTANİK

GENEL MATEMATIK

GENEL ZOOLOJİ LAB

TEMEL İSTATİSTİK VE BİYOMETRİ

HÜCRE BİYOLOJİSİ

ORGANİK KİMYA

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI

LABORATUVAR VE DENEY TEKNİĞİ

HAYVAN ANATO.VE FİZYOLOJİSİ

İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

PROG. GELİŞTİRME VE ÖĞRET.

BİYO. EĞT. ÖLÇME VE DEĞ.

Biyoloji Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Fen Edebiyat Bölümü bünyesinde yer alan biyoloji öğretmenliği bölümünde okutan kişiler lisans diplomasını aldığı takdirde KPSS’den başka sınava tabi tutulmadan biyoloji öğretmenliğine atanabiliyor. Milli eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda biyoloji öğretmenleri de görev yapar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Biyoloji öğretmenleri, devlet okullarında, kamu kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında rahatlıkla iş bulabilir. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler üniversitelerde akademik kariyer yapma şansı elde ediyor.

Biyoloji Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Biyoloji öğretmenleri şu alanlarda çalışma imkanı bulabilir;

MEB’e bağlı Devlet Okulları

Özel okullar

Üniversiteler

Dershane ve etüt merkezleri

Özel dersler

Kamu ve özel laboratuvarlarda

Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Necatibey Eğitim Fakültesi)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Buca Eğitim Fakültesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Gazi Eğitim Fakültesi)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Eğitim Fakültesi)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Eğitim Fakültesi)

TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Fatih Eğitim Fakültesi)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Eğitim Fakültesi)