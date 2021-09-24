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Bitki Türleri Ve Grupları Nelerdir? Türkiye'de Kaç Çeşit Bitki Türü Vardır? Endemik, Relikt Nedir?

Bitki Türleri Ve Grupları Nelerdir Türkiyede Kaç Çeşit Bitki Türü Vardır Endemik, Relikt Nedir

Bitkiler yeryüzünde olmazsa olmaz bir yaşam kaynağı olarak bilinir. Pek çok canlının yaşamını sürdürmesinde fayda sağlayan bitkiler, güneş ışığı yararı ile gerekli olan besinlerini üretmektedir. Topluluk halinde yaşarlar ve bir bölgede meydana getirdikleri örtüye de bitki örtüsü adı verilmektedir. Peki, bitki grupları ve çeşitleri nedir? Türkiye'de bulunan bitkiler hangileridir detayları ile derledik.

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 Bitki, diğer canlı türlerinin yaşamı için büyük önem taşıyan ve yeryüzünün yapıtaşlarından biri olarak bilinir. Bunun yanı sıra yaşam anahtarı olarak da tanımlanabilir.

 Bitki Grupları Nelerdir? 

 Bitkiler tohumlu bitkiler ve tohumsuz bitkiler olarak iki gruba ayrılır. Tohumsuz bitkiler, sporlar ile çoğalır ve daha ilkel olarak değerlendirilir. Bu grupta yer alan bitkilerin çok büyük bir kısmı gözde, kök, yaprak gibi belirgin bir organ farklılaşma göstermez. Bitkinin tamamı şeritsi ya da yapraksı bir yapıya sahiptir ve bu yapıya tallus adı verilir. 

 Tallus yapısını taşıyan ve bu yapıya sahip olan tüm bitkilere ise Thallophyta adı verilmektedir. Tohumlu bitkiler ise gelişmiş gövde, kök, iletim demeti ve yaprak yapısına sahip olan bitkiler olarak bilinir. Bazıları da eşeysiz üreyebilir ve pek çoğu tohum olarak adlandırılan yapı ile eşeyli bir şekilde ürer. Tohumlu olan bitkilerin en bilinen özelliği yayılma ve üreme organı olan tohumun oluşmasıdır. Oluşum şekline göre iki bölüme ayrılan bitki türleridir. Açık ve kapalı tohumlu bitkiler olarak ayrılır. Tohum taslakları örtülmeden tohum ortaya çıkaran bitkiler olarak bilinir. Odunsu bitkiler tarafından oluşturulur. Genel olarak yeşil olup, iğnemsi yapıdadır ve bu sebepten dolayı da kuraklığa dayanıklı oldukları bilinir. 

 Bitki Türleri Nelerdir? 

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 Bitki türleri şu şekilde sıralanabilir:

Kapalı tohumlular,

Kırmızı algler,

Çamlar,

Palmiye,

Buğdaygiller,

Salepgiller,

Pinodsida,

Yeşil algler,

Tek çenekliler olarak sıralanabilir. 

 Türkiye'de Kaç Çeşit Bitki Türü Vardır? 

 Türkiye'de olan bitki türleri şu şekilde sıralanabilir:

Papatyagiller,

Karanfilgiller,

Nergisgiller,

Kayıngiller,

Baklagiller,

Lincaceae,

Çamgiller,

Sinirli otgiller,

Süsengiller,

Marulgiller,

Clusiaceae,

Ballıbabagiller,

Gülgiller,

Sıraca otugiller,

Plumbaginacae,

Turpgiller,

Huşgiller,

Polygonaceae olarak sıralanabilir. Bu bitki türleri Türkiye'de yetişmekte ve yer almaktadır. 

 Relikt Bitki Nedir? 

 Relikt kelime anlamı olarak bakıldığında eskiden kalma, kalıntı anlamını taşır. Paleoklimatik koşullar içerisinde yetişerek yaygınlaşan ancak iklim koşulunun değişmesi ile birlikte yakın zamanda yaşamını zor bir şekilde sürdürmektedir. 4. zamanda yer alan buzul devrinde yaşayan iklimlerin ısınması ile birlikte dağların yüksek olan yerlerinde soğuk alanlarda yaşamını devam ettiren eski zamana ait olan bitkiler olarak bilinir. Geniş bir yayılma alanı varken dünyanın geçirmiş olduğu evreler sebebiyle yok olmuş bitki taksonlarına karşın bulduğu uygun faktörlere bağlı kalarak dünyanın bazı yerlerinde yaşamını sürdüren bitkileri içerisinde alır. 

 Endemik Bitki Nedir? 

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 Endemik bitki ise kelime anlamı olarak yerli bitki anlamına gelir. Endemik bitkinini en önemli özelliği yer aldığı yere ait olması olarak bilinir. Bir bitki türü, sınırları dar bir alanda yayılma gösterirse o bitki adına endemik bitki adı verilir. Türkiye'de endemik bitkilerin sayısı yaklaşık olarak 3.000 civarıdır. Avrupa'ya nazaran daha çok endemik bitki çeşidine sahip olmuştur. Türkiye'nin endemik bitkiler açısından zengin olmasının nedeni dağlık bir yapıda olması, konumu, üç ikimi birden içerisinde barındırması ve sulak bir alana sahip olması olarak bilinir.

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