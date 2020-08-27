Bisiklet çeşitleri ve isimleri nelerdir? Bisiklet çeşitleri hakkında bilgiler

Günümüzde bisiklet daha çok işe gidiş gelişlerde kullanılıyor. Amatör ve profesyonel olarak bisiklet sporuyla ilgilenen kişiler için özel olarak üretilmiş çeşitler de mevcut.

Bisiklet Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

1- Üç - Dört Tekerlekli Bisikletler:

Bisiklet sürmeyi yeni öğrenecek çocuklar için özel olarak üretilmektedir. Üç ya da dört tekerlekli çeşitleri mevcuttur. Özellikle pedal çevirirken denge sağlamakta zorlananların çok daha kolay bir şekilde bisiklet sürmesini sağlar. Arka kısma modifiye edilmiş tekerlekler pratik bir şekilde çıkarılabilir ve bisiklet iki tekerlekli olarak sürülebilir.

2- Tur Bisikletleri:

Hem dünyada hem de Türkiye'de en yaygın kullanılan bisiklet türlerinin başında gelir. Şehir ve hibrit bisiklet adıyla da bilinir. Hibrit adını almasının nedeni farklı birçok materyalin bir araya getirilerek üretilmiş olmasıdır. Hem kullanışlı hem de dayanıklıdır. Profesyonel yardım alınarak vites sayısı azaltılıp yükseltilebilir.

3- Dağ Bisikletleri:

Çelik ve alüminyum gibi nitelikli ve dayanıklı malzemelerden üretilen dağ bisikletleri çoğunlukla kampçı ve dağcıların tercih ettiği bisiklet türüdür. Direksiyon hassasiyeti son derece gelişkin olan bu taşıtlarda suluk ve sepet gibi aksesuarlar da bulunuyor.

4- Katlanır Bisikletler:

Jant kısmı çift katlı alüminyumdan imal edilen katlanır bisikletin sürülmesi de saklanması da son derece kolaydır. Gövde kısmında yer alan özel mekanizması sayesinde rahatlıkla katlanır ve çok az yer kaplar. Arabaların bagajına sığması nedeniyle tatil ve piknik bölgelerine rahatlıkla taşınabilir. Gidon ve sele borusu da alüminyumdan imal edildiği için uzun süreli kullanımlar için idealdir.

5- Yol Bisikletleri:

Uzun yolculuklarda sürmek için özel olarak üretilen yol bisikleti birçok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Geliştirilmiş fren sistemi sayesinde çok daha güvenli sürüşlerin garantisini sunar. Jantları yüksek profilde dizayn edilen bu bisikletlere şehir bisikleti adı da verilmektedir.

6- Yarış Bisikletleri:

Sporcuların sıklıkla tercih ettiği yarış bisikletlerinin karbon malzemesinden üretilmektedir. Darbe emici özelliğe sahip olan karbon materyali sayesinde kaza riskini en aza indirger. Hem güvenli hem hızlı sürüşler için ideal standartlara sahip olan bu taşıtlar dağ bisikleti olarak da kullanılabilir.

7- Triathlon Bisikletleri:

Mevcut bisiklet türleri arasında en dayanıklısı ve donanımlısıdır. Yarış bisikleti olarak kullanılan bu taşıtlar daha çok profesyonel sporcular tarafından tercih ediliyor.