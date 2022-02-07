Birliğin zıt anlamlısı nedir? Birlik kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Birlik kelimesi hem iş hayatında hem de günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Birlik kelimesinin zıt anlamlısı ayrılık kelimesi olarak ifade ediliyor. Birlik kelimesi çoğunluğu ifade eden anlamı ile kullanıldığında zıt anlam olarak ayrılık ifadesi kullanılır. Birlik ve ayrılık kelimesi birbirlerinin zıt anlamlısıdır.

Birliğin Zıt Anlamlısı Nedir?

Birlik kelimesinin zıt anlamlısı ayrılık kelimesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda birliğin en çok kullanılan zıt anlamlısı sa ayrılık kelimesi olarak belirtiliyor.

Birlik Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Birlik kelimesinin en yaygın kullanılan zıt anlamlısı ayrılık kelimesidir. Birlik sözcüğü ile ayrılık sözcüğü karşılıklı olarak zıt anlamlı kelimelerdir.