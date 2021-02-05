Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü oldukça faydalı ve gerçekçi bir atasözüdür. Atasözleri öğüt ve nasihat verir nitelikteki deneyime dayalı cümlelerdir. Mecaz veya gerçek anlamda kullanılabilen atasözleri vardır.

Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü; bazı durumlarda verilen nasihatten ziyade başa gelen felaketlerin daha öğretici olduğunu anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ona o kadar hızlı kullanma dedim. Arabasını kaldırıma çarpmış ama olsun çünkü bir musibet bin nasihatten iyidir.