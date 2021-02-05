Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri Türkçede fazlası ile yer edinmiş kalıplaşmış söz öbekleridir. Atalarımızın görüp geçirdiklerinden hareketler öğüt vermesi için kurdukları bu cümleler bizlere doğru yolu gösterir. Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü de öğüt verir niteliktedir. Acaba bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü ne demektir? Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü hangi durumlarda kullanılır? Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözünün cümle içinde kullanımı nasıl olur? İşte bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü ile ilgili merak edilenler.
Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü oldukça faydalı ve gerçekçi bir atasözüdür. Atasözleri öğüt ve nasihat verir nitelikteki deneyime dayalı cümlelerdir. Mecaz veya gerçek anlamda kullanılabilen atasözleri vardır.
Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözü; bazı durumlarda verilen nasihatten ziyade başa gelen felaketlerin daha öğretici olduğunu anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.
Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ona o kadar hızlı kullanma dedim. Arabasını kaldırıma çarpmış ama olsun çünkü bir musibet bin nasihatten iyidir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle