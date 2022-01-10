Bir kere nasıl yazılır? Bir kere kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Kere kelimesi birçok kalıp ifade ve deyimin içinde de yer alır. Örnekler:

1- 41 Kere Maşallah 2- Bir Kereye Mahsus

Bir Kere Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan kere kelimesi, kez ve sefer sözcükleriyle eş anlamlıdır. Bu kelime genellikle sayılarla birlikte kullanılır. Örneğin: Bir kere, On Kere...

Bir kere kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

BİR KERE

Bir Kere Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna göre bir kere kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

BİR KERE - Doğru

BİRKERE - Yanlış

Bir Kere Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben ona karşı bu kadar ilgili ve şefkatliyken o beni bir kere bile arayıp sormadı. (Doğru Kullanım)

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2- Beni ne kadar merak ettiğin birkere bile mesaj atmadığından belli.

(Yanlış Kullanım)