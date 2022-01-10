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Bir kere nasıl yazılır? Bir kere kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bir kere nasıl yazılır Bir kere kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

 14. yüzyılda literatüre girmiş olan kere kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Eski metinlerde ''kerre'' şeklinde yazılan bu sözcük, defa ve sefer anlamına gelir Bir Kere kelimesi, bir eylemin sadece bir kez gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Bu sözcük, cümle içerisinde zarf tümleci olarak görev alır. Örnekler: 1- Oraya bir kere gittim. 2- Bir kere bile aramadı. Bir Kere nasıl yazılır? Bir Kere kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

 

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 Kere kelimesi birçok kalıp ifade ve deyimin içinde de yer alır. Örnekler:

 1- 41 Kere Maşallah 2- Bir Kereye Mahsus 

 Bir Kere Nasıl Yazılır? 

 Arapça kökenli bir sözcük olan kere kelimesi, kez ve sefer sözcükleriyle eş anlamlıdır. Bu kelime genellikle sayılarla birlikte kullanılır. Örneğin: Bir kere, On Kere... 

 Bir kere kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 BİR KERE 

 Bir Kere Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı? 

 Türk Dil Kurumuna göre bir kere kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: 

 BİR KERE - Doğru

 BİRKERE - Yanlış 

 Bir Kere Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Ben ona karşı bu kadar ilgili ve şefkatliyken o beni bir kere bile arayıp sormadı. (Doğru Kullanım) 

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 2- Beni ne kadar merak ettiğin birkere bile mesaj atmadığından belli.

 (Yanlış Kullanım)

 

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