Binbaşı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Binbaşı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Binbaşı kelimesi İslam öncesi Türk devletlerinden Göktürk ve Uygurlarda görülmüştür. Bin kişilik birliklere binbaşı rütbesinde biri yönetirmiş. Binbaşı kelimesi buradan gelmektedir. Binbaşı birçok ülkede olan bir meslek grubudur. Binbaşı ülkelerde kara ve hava kuvvetlerinde komutan olarak görev yapmaktadır.

Binbaşı Nedir?

Binbaşı rütbesindeki askerin temel görevi tabur komutanlığıdır. Binbaşı rütbesi yüzbaşı ile yarbay arasında olan bir rütbedir. Binbaşı rütbesini alabilmek için öncelikle subay olmak gerekir. Binbaşı tabur komutanlığı görevini yürütür. Bölükler en az 100 askerden oluşan askeri birliklerken, taburlar dört bölükten oluşmaktadırlar. Binbaşı bu birliklerden sorumlu olan kişidir. Binbaşı rütbesinin görev süresi 5 yıldır. Binbaşı rütbesinin görev süresi 5 yıl olmasına rağmen bu süre değişebilir. Görev süresinin düşmesi için üstün kıdem ve erken terfi ile görev süresi 2 yıla inebilir.

Binbaşı Ne İş Yapar?

1-Türkiye Cumhuriyeti’ni iç ve dış tehditlere karşı korumak,

2- Üstlerinden aldığı emirleri hatasız ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek,

3- Komutasındaki askerlerin bütün eğitim faaliyetlerini denetlemek,

4- Komutasındaki birliklerin düzen ve disiplininden sorumlu olmak,

5- Komutasındaki askerlerin şeref ve haysiyetlerini, sağlıklarını ve özlük haklarını gözetmek,

6- Komutasındaki askerlerin eğitimi sırasında cezaları ve ödülleri haklı sebeplerle tam zamanında vermek.

Ancak binbaşının en temel görevi tabur komutanlığıdır. Sorumlu olduğu taburun faaliyetleri ve düzenini sağlamak binbaşının görevidir.

Binbaşı Nasıl Olunur?

Binbaşı olmak isteyenler öncelikle istenilen eğitimleri tamamlamış olmalıdır. Binbaşı olabilmek için Milli Savunma Üniversitesi’nde lisans eğitimi almak veya muvazzaf subaylık eğitimi almak gerekir. Binbaşı olabilmek için belli dersleri almanız şarttır. Bu dersleri almayan kişiler binbaşı olamaz. Bu dersler;

1- Davranış Bilimleri ve Askeri Liderlik,

2- Harp Tarihi,

3- Modern Zamanlarda Savaş ve Çatışma,

4- Askeri Harekatın Yönetimi,

5- Terörizmle Mücadele Harekatı,

6- Muharebe Modelleme,

7- Askeri Liderlik Uygulamaları,

8- Türk Askeri Teşkilat Tarihi,

9- İstihbarat Teorisi.

Binbaşı Olma Şartları Nelerdir?

Binbaşı olabilmek için belli başlı şartlar vardır. Bu şartlar,

1- Binbaşı olabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.

2- Binbaşı olabilmek için herhangi bir suç işlememiş olmak gerekir.

3- Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan ya da lisans eğitimi almış olan kişiler olabilir.

4- Bu eğitimi almış tamamlamış kişiler muvazzaf subay olarak binbaşı rütbesine yükselebilir.

5- Binbaşı rütbesine yükselebilmek için sicil notlarının belirli yüzdeleri toplanır. Sonuca göre ortaya çıkan puan terfi olmasını belirler. Binbaşı rütbesine terfi işlemi gerçekleştirilir ve binbaşı olunur..

Binbaşı Maaşları Ne Kadardır?

Binbaşı maaşları değişkenlik gösterse de ortalama olarak alınan maaş 7000 TL ile 7500 TL arasındadır. Alınan bu maaşların yanı sıra Askeriye sisteminde rütbelere göre maaşa etki eden ve arttıran faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler sırasıyla şu şekildedir;

1- Kıdem,

2- Tazminat,

3- Sınıf,

4- Görev,

5- Aile, eş durumu,

6- Çocuk yardımı ve

7- Görev yapılan bölge bu faktörler arasında yer almaktadır.

Binbaşı İş İmkanları Nelerdir?

Binbaşının görev yaptığı birimler şu şekilde sıralanmaktadır;

1- Türk Silahlı Kuvvetler bünyesindeki Kara kuvvetleri Komutanlığı,

2- Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

3- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,

4- İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı

5- Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapabilirler.