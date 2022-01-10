Bilinçdışı nasıl yazılır? Bilinçdışı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bilinç dışı kelimesi, yazımı sürekli olarak karıştırılan kelimelerden birisidir. Bilinç dışı kelimesinin doğru bir şekilde yazılması için kelimelerin ayrı yazılması gerekmektedir. Birleşik bir şekilde yazılması ise yazım yanlışı olarak ifade edilebilir. Doğru bir şekilde yazılışı ise "bilinç dışı" şeklinde olmalıdır.

Bilinç Dışı Nasıl Yazılır?

Bilinç dışı kelimesinin sadece tek bir doğru yazılışı bulunmaktadır. Kelime " bilinç dışı" olarak ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Birleşik bir şekilde yazılamaz. Bilinç dışı, bilinçsizce yapılan iş ve etkinlikleri kapsamaktadır. Bilinç dışı kelimesi sıklıkla karıştırılmakta ve bitişik olarak yazılmaktadır. Ancak bu şekilde yapılan bir yazım yanlış olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla kelimenin doğru bir şekilde yazılışı için "bilinç altı" şeklinde ayrı olarak yazılması gerekmektedir.

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Bilinç Dışı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Kelimeler doğru bir şekilde söylense bile kelime yazılırken yanlışlık yapılabilmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre bilinç dışı kelimesinin doğru yazılışı ise ayrı olmalıdır. Bilinç dışı kelimesinin doğru yazılışı " bilinç dışı" olarak ifade edilmektedir. Kelimenin diğer yazılışları ise yanlış olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bilinç dışı kelimesinin ayrı yazılması doğru bir yazımdır.