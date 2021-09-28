Bilinçaltı nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bilinçaltı kelimesinin doğru yazımı

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Doğru yazımı en çok merak edilen kelimeler arasında bilinçaltı geliyor. Özellikle taşımış olduğu anlamı üzerinden doğrudan kullanılan bir sözcük olması ile beraber, nasıl yazılması gerektiği de araştırılmaktadır.



Bilinçaltı Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Bilinçaltı’ şeklinde bitişik olarak ele alınır. Ayrı yazımı yanlıştır. Zihinde otomatik şekilde gerçekleşen ve iç gözlem konusunda mevcut olmayan süreç bilinçaltı olarak görülmektedir.



TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Bilinçaltı’ olarak öne çıkar. Cümle içerisinde veya tek başına bu yazımı üzerinden değerlendirilebilir.



Bilinçaltı (Doğru)



Bilinç altı (Yanlış)



Bilinçaltı Kelimesinin Doğru Yazımı



Her ne kadar iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle yazılmış olsa bile, ‘bilinçaltı’ kelimesi bu şekilde bitişik değerlendirilmelidir.