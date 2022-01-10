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Bilinçaltı nasıl yazılır? Bilinçaltı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bilinçaltı nasıl yazılır Bilinçaltı kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu internet üzerinden vatandaşlara hizmet vermektedir. Böylece birçok kelimenin anlamı ve doğru yazılışı TDK üzerinden sorgulanabilir. Bu kelimelerden birisi de bilinçaltı kelimesidir. Bilinçaltı kelimesinin ayrı mı bitişik mi yazıldığını TDK sözlüklerinden öğrenilebilir. Peki bilinçaltı nasıl yazılır? Bilinçaltı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Sizlere bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışını detaylıca derledik.

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Dilimizde bulunan birleşik kelimelerin birçoğu yanlış yazılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız bu kelimelerden olan bilinçaltı kelimesinin ayrı mı bitişik mi yazılacağı sıklıkla araştırılmaktadır. 

 Bilinçaltı Nasıl Yazılır? 

 Türkçede iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni kelimeler çoğu zaman yanlış yazılmaktadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun olarak kullanmak isteyen kişilerin sık sık araştırdığı kelimelerden birisi de bilinçaltı kelimesidir. Bilinçaltı bilinç dışı olmak ile birlikte kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı ve tahteşşuur anlamına gelmektedir. Bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı ise bitişik şeklinde olmaktadır. 

 Bilinçaltı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı? 

 Bilinçaltı kelimesi bitişik mi ayrı mı yazılış şeklinde sıklıkla sorgulanmaktadır. Kelimenin doğru yazılışını öğrenmek isteyen kişiler TDK sözlüklerine bakması gerekmektedir. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı ''bilinçaltı'' şeklinde yani bitişik olmalıdır. 

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 Bilinçaltı kelimesi cümle içerisinde doğru ve yanlış kullanımına örnek şu şekilde verilebilir: 

 - Günümüzde doktorlar çocukların problemli davranışların bilinçaltı kaynaklandığını belirtmektedir: Doğru 

 - Günümüzde doktorlar çocukların problemli davranışların bilinç altı kaynaklandığını belirtmektedir: Yanlış

 

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