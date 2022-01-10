Bilim insanı nasıl yazılır? Bilim insanı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bilim insanı bilimsel veriler bulmaya ve kendini bu amaca adamış kişilere söylenmektedir. Birçok bilim dalı aktif olarak bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde teknolojinin gelişmesiyle yeni bilim insanı bölümleri ortaya çıkmaktadır.

Bilim İnsanı Nasıl Yazılır

Bilim insanı cümle içerisinde yazılırken 'biliminsanı, Biliminsanı' şeklinde yazılırsa yanlış olmaktadır. Doğru kullanımı ayrı olarak 'bilim insanı' şeklinde olacaktır. Eğer cümle başında Bilim insanı yazılacak ise; 'Bilim insanı' şeklinde yazılmalıdır. Birçok yazar tarafından bilim insanı yazım hatası sıklıkla yapılmaktadır. Ancak güncel 'TDK' kurallarına göre bilim insanı ayrı olarak yazılmaktadır.

Cümle içerisinde ayrıca bilim insanı küçük harfle başlayarak yazılmalıdır. Ancak eğer cümleye başlanırken yazılacaksa 'Bilim insanı...' şeklinde yazılacaktır. Bilim insanı istatistikler ve verilerle bilimsel araştırmalar yapan kişilere söylenmektedir. Sordukları soruları bilim içerisinde yani sistematik ve duyu organlarıyla algılanacak şekilde cevaplar aramaktadırlar.

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Bilim İnsanı Nasıl Yazılır TDK

Bilim insanı 'TDK' ya göre kesinlikle ayrı olarak yazılmaktadır. Özellikle cümle içi ve başı fark etmeksizin bu kelime ayrı olarak yazılmalıdır. Bitişik olarak yazılan 'biliminsanı' kelimelerinin tamamı yanlış olarak görülmektedir. Bu nedenle 'bilim insanı' kesinlikle ayrı yazılmalıdır. Günümüzde bu hata yazarlar tarafından birçok profesyonel alanda bile yapılmaktadır.