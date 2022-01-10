Bilim insanı nasıl yazılır? Bilim insanı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası! Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...#Beşiktaş
Yeni dönem yarın başlıyor 50 ilde uygulanacak...Yeni dönem yarın başlıyor! 50 ilde uygulanacak...#E-İmza
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrısta görüldüOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!#Koronavirüs
ABDde yangın faciası Korkunç olayda ağır bilanço...ABD'de yangın faciası! Korkunç olayda ağır bilanço...#New York
Rizede saha fena karıştı Gerilim sonrası Joseften takım arkadaşına tepkiRize'de saha fena karıştı! Gerilim sonrası Josef'ten takım arkadaşına tepki#Beşiktaş
Meteoroloji tarih vererek uyardı İstanbul ve Ankaraya kar geliyorMeteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor#Meteoroloji
Bakan Koca duyurdu İşte Omicronun hastanelere etkisiBakan Koca duyurdu İşte Omicron'un hastanelere etkisi#Koronavirüs
Önünü kesip beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Taksici teröründe flaş gelişmeÖnünü kesip beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Taksici teröründe flaş gelişme!#Taksi
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş 4 gollü düelloda yenişemediÇaykur Rizespor ile Beşiktaş 4 gollü düelloda yenişemedi#Beşiktaş
Sınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdıSınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdı#Kahramanmaraş
Dünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi sonDünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi son!#Afganistan
Bakan açıkladı Doğal gaz yardımında tarih belli olduBakan açıkladı! Doğal gaz yardımında tarih belli oldu#Derya Yanık
Vurun emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu'Vurun' emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu#Kazakistan
Canlı yayında skandal görüntü sonrası tutuklandılarCanlı yayında skandal görüntü sonrası tutuklandılar!#Canlı Yayın
Akıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmezAkıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmez!#Demet Akalın
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Bilim insanı nasıl yazılır? Bilim insanı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bilim insanı nasıl yazılır Bilim insanı kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Bilim insanı yazım hataları sıklıkla yapılan belirtisiz isim tamlamasıdır. Yazarlar genellikle bu kelimeyi 'biliminsanı, Biliminsanı' şeklinde yanlış yazmaktadır. Ancak doğru yazımı konusunda birçok yanlış bilgi bulunmaktadır. Sizin için detaylı olarak bilim insanı tamlamasının nasıl doğru yazılacağını detaylı olarak derledik.

Haberin Devamı

Bilim insanı bilimsel veriler bulmaya ve kendini bu amaca adamış kişilere söylenmektedir. Birçok bilim dalı aktif olarak bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde teknolojinin gelişmesiyle yeni bilim insanı bölümleri ortaya çıkmaktadır. 

 Bilim İnsanı Nasıl Yazılır 

 Bilim insanı cümle içerisinde yazılırken 'biliminsanı, Biliminsanı' şeklinde yazılırsa yanlış olmaktadır. Doğru kullanımı ayrı olarak 'bilim insanı' şeklinde olacaktır. Eğer cümle başında Bilim insanı yazılacak ise; 'Bilim insanı' şeklinde yazılmalıdır. Birçok yazar tarafından bilim insanı yazım hatası sıklıkla yapılmaktadır. Ancak güncel 'TDK' kurallarına göre bilim insanı ayrı olarak yazılmaktadır. 

 Cümle içerisinde ayrıca bilim insanı küçük harfle başlayarak yazılmalıdır. Ancak eğer cümleye başlanırken yazılacaksa 'Bilim insanı...' şeklinde yazılacaktır. Bilim insanı istatistikler ve verilerle bilimsel araştırmalar yapan kişilere söylenmektedir. Sordukları soruları bilim içerisinde yani sistematik ve duyu organlarıyla algılanacak şekilde cevaplar aramaktadırlar. 

Haberin Devamı

 Bilim İnsanı Nasıl Yazılır TDK 

 Bilim insanı 'TDK' ya göre kesinlikle ayrı olarak yazılmaktadır. Özellikle cümle içi ve başı fark etmeksizin bu kelime ayrı olarak yazılmalıdır. Bitişik olarak yazılan 'biliminsanı' kelimelerinin tamamı yanlış olarak görülmektedir. Bu nedenle 'bilim insanı' kesinlikle ayrı yazılmalıdır. Günümüzde bu hata yazarlar tarafından birçok profesyonel alanda bile yapılmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil