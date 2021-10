Bilgisayar bilimlerinin en iyi üniversiteleri açıklandı

Haberin Devamı

Türkiye’den 8 üniversitenin bulunduğu listeye Karadeniz Teknik Üniversitesi bu yıl ilk kez girdi. Bilgisayar mühendisliği alanında ise Koç Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 201-250 bandında yer aldı. Bilgisayar mühendisliği listesinde Koç Üniversitesi dışında Türkiye’den 35 üniversite daha yer aldı. Çankaya ve Düzce Üniversiteleri söz konusu listeye bu yıl ilk kez girdi.



LİSTEDEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Bilgisayar bilimleri alanında ilk sırada yer alan İTÜ’yü, geçtiğimiz yıl 401-500 bandında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 251-300 bandında ikinci sıradan takip etti. Sabancı Üniversitesi 401-500 bandından Boğaziçi ve Gazi Üniversiteleri ise 501-600 bandından listeye girerken. Bilkent, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi de bilgisayar bilimlerinde dünyanın en iyi bin 118 üniversitesi arasına girdi.

Bilgisayar mühendisliği sıralamasında ise Koç Üniversitesi’ni, 251-300 bandından listeye ilk kez giren Çankaya Üniversitesi izledi. Listeye Sabancı ve Düzce Üniversiteleri 301-400 bandından girdi. Ardından İTÜ ve Bilkent Üniversiteleri 401-500 bandında yer aldı.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE GENİŞ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Prof. Dr. İsmail Koyuncu- İTÜ Rektörü:

“İstanbul Teknik Üniversitesi; iki buçuk asra yaklaşan birikimi ve güçlü geleneğiyle ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye her geçen gün devam ediyor. En son açıklanan, 2022 THE World University Rankings by Subject sıralamasında; Bilgisayar Bilimi alanında puanımızı bir önceki yıla göre (2022 puanı 44,3 - 2021 puanı 30,3) 14 düzeyinde artırarak 251-300 aralığında yer aldık. Böylece, Türkiye’de bu alanda ilk sıraya yerleştik. Mühendislik Bilimleri sıralamasında ise puanımızı bir önceki yıla göre (2022 puanı 58,7 - 2021 puanı 42,3) 16,4 puan birden arttırarak 401-500 aralığında yer aldık. Bilgisayar Biliminden sonra Kimya, İnşaat, Elektrik ve Elektronik, Mekanik ve Havacılık güçlü olduğumuz alanlar olarak öne çıktı. Gerçek hayatta karşılaştığımız zorlayıcı problemleri çözme konusunda büyük katkı sunan bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği, gelişen yapay zeka teknikleri ve veri bilimi sayesinde, geleceğin en önemli konuları arasında yer almaya devam ediyor. Üniversitemizde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği kapsamında yapay zeka, doğal dil işleme, siber güvenlik, algoritma geliştirme, modelleme ve simülasyon, ses, görüntü ve video işleme, veri bilimi ve madenciliği, yazılım mühendisliği, yeni nesil mobil ağlar, biyoinformatik gibi çok geniş alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Üniversitemiz, mühendislik alanında ürettiği araştırma çıktıları, yayınları, atıfları, endüstriyel işbirlikleri ve eğitim kalitesiyle ülkemizde öncü konumda ve dünya üniversiteleri arasında da çok önemli bir noktada yer alıyor. Times Higher Education tarafından yapılan alan bazlı sıralamada elde ettiğimiz dereceler de bunun sonucudur.

2021 THE World University Rankings by Subject sıralamasında 501-600 aralığında yer alan İTÜ, açıklanan 2022 sıralamalarında tüm alanlarda yükselişini sürdürdü. Önümüzdeki dönemlerde de İTÜ’nün yükselişi devam edecektir.”

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DÜNYA SIRALAMASI

1. University of Oxford

2. Stanford University

3. Massachusetts Institute of Technology

4. University of Cambridge

5. ETH Zurich

6. Carnegie Mellon University

7. Harvard University

8. University of California, Berkeley

9. National University of Singapore

10. Princeton University

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA

1. Harvard University

2. Stanford University

3. University of California, Berkeley

4. Massachusetts Institute of Technology

5. University of Cambridge

6. University of Oxford

7. Princeton University

8. California Institute of Technology

9. ETH Zurich

10. National University of Singapore