Bıldırcın Ne Yer? Bıldırcınlar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kısa kuyruklu, 20-25 cm boyutlarında olan bıldırcın, sen tatlı canlılardan biri olmaktadır. Sevimli bir görüntüye sahip olmasından dolayı pek çok kişi tarafından da beslenmek istenebiliyor. Diş olanları daha renkli tüylere sahipken, düz renktekiler erkek oluyor. Biraz emek vererek, bıldırcın yetiştiriciliği yapılabilir. Fakat bıldırcın bakmaya karar verdiğiniz zaman haliyle neleri yediğini bilmelisiniz.

Bıldırcınlar Nasıl Beslenir?

Bıldırcınlar nasıl beslenir, neleri daha çok yemeyi sever merak edilir. Damızlık ve yumurtlamakta olan bıldırcınların yedikleri değişkenlik gösterebilir. Damızlık bıldırcının severek yedikleri yemin arasında olması gerekenler;

Öğütülmüş mısır

Yulaf unu

Balık unu

Soya küspesi

7 gram oranında olacak kireç taşı

Tüm yukarıda saymış olduklarımız, damızlık bıldırcınların yemde aradığı besinleri içermektedir. Bu besinlerin içerdiği yemi severek tüketirler. Yumurtlayan bıldırcınlara yüzde 10 oranında protein içeren yemlerin verilmesi gerekir.

Damızlık bıldırcınlarda ise bu oranın 23 oranında olması planlanır. Bıldırcınların enerji ihtiyaçları, günlük olarak incelendiği zaman ise 2800-3000 civarında olduğunu söylemek mümkün. Bıldırcınların günlük olarak tüketmiş oldukları yem miktarı ise 25 ile 30 gram civarına olacaktır. Bıldırcınların günlük besin ihtiyaçları da mutlaka karşılanması gerekir. Bu sayede bıldırcın üretimleri sorunsuzca yapılır. Bıldırcın yetiştiriciliğinden verim alabilmeniz için bunlara dikkat edilmesi gerekecektir.

Bıldırcın En Çok Hangi Besinleri Sever?

Protein içeren yemleri seven bıldırcınlar, ot tüketimi de yapar. Öyle ki en sevdiği otlardan biri olarak ise kenevir tohumu olduğunu söylemek mümkündür. Fakat yapılmaması gereken hatalardan biri her gün ot verilmesidir. Bu tür vereceğiniz otlar ise bağırsakların bozulmasına yol açmaya neden olacaktır. Bu nedendir ki ara ara bu tür otlarla ağız tadını bayram ettirmeniz daha iyi çözüm yolu olacaktır Sürekli aynı besinleri içere yemi yememesi için ara ara bu tür değişiklikler yapabilirsiniz.

Bıldırcınların beslenmesinde mutlaka olağan beslenmeyi uygulamak gerekir. Günlük alması gereken 25-30 gram besini, peynir ya da soyayla zenginleştirebilirsiniz.